Fyzik strčil hlavu do urýchľovača častíc, zasiahol ho protónový lúč: Toto sa s ním stalo

PROTVINO - Urýchľovače častíc sú stroje, ktoré poháňajú nabité častice neuveriteľnou rýchlosťou, spravidla s cieľom kolízie s inými časticami. Nie je vhodné, aby do týchto zariadení pchal ktokoľvek hlavu. To sa však predsa len stalo istému časticovému fyzikovi, ktorý, na prekvapenie mnohých, incident prežil.

13. júla 1978 pracoval Anatoli Bugorski v Inštitúte pre fyzicku vysokých energií na protónovom synchrotróne U-70, najväčšom urýchľovači častíc v Sovietskom zväze. Vtedy 36-ročný muž kontroloval časť zariadenia, ktoré nefungovalo správne. No došlo k nehode. Bez toho, aby o tom vedel, zlyhalo aj niekoľko bezpečnostných mechanizmov naraz. Keď sa sklonil do urýchľovača, aby mohol skontrolovať, čo sa deje, vystrelil mu zozadu cez hlavu protónový lúč takmer o rýchlosti svetla. Spočiatku necítil žiadnu bolesť, ale bolo mu jasné, čo sa stalo, pretože videl svetlo "jasnejšie ako tisíc Sĺnk". O incidente nikomu nepovedal, iba dokončil svoju prácu a odišiel domov. Pritom čakal, čo sa s ním stane, pričom očakával ten najhorší scenár.

U-70 Zdroj: profimedia.sk

Pohltenie piatich grayov (500 radov) žiarenia by zvyčajne viedlo k smrti. Aj keď to Anatoli ešte nevedel, bol zasiahnutý 2000 až 3000 graymi (200 000 - 300 000 radmi). V noci mu začala na nepoznanie opuchať tvár a nasledujúce ráno musel navštíviť lekárov. Skončil na moskovskej klinike, aj keď do značnej miery preto, aby bolo možné pozorovať jeho smrť, a nie pre očakávanie, že ho bude možné zachrániť. Nasledujúcich pár dní sa jeho pokožka odlupovala okolo vstupných a výstupných rán a premenila sa na čistú spáleninu, cez ktorú bolo vidno lebku a mozog. Je naozaj pozoruhodné, že Bugorski nezomrel. Mozgové tkanivo v ďalších rokoch naďalej horelo a jeho tvár ochrnula na ľavú stranu, kde ohluchol. Ešte čudnejší je ale fakt, že jeho pravá strana hlavy vykazovala známky starnutia, zatiaľ čo tá ľavá nie.

Hoci Anatoli trpel záchvatmi, pokračoval v práci fyzika a spravil si dokonca doktorát. Čo sa týka incidentu, mal obrovské šťastie. Úzke ohnisko lúča, aj keď spôsobilo veľké poškodenie, ho pravdepodobne udržiavalo obmedzené na oblasť mozgu, bez ktorej dokázal Bugorski žiť. O nehode vzhľadom na vtedajší režim dlho nemohol prehovoriť. Jemu sa však podarilo prežiť zánik zväzu, a tak sa dožil doby, kedy môže o tom, ako vopchal hlavu do urýchľovača častíc, odvážne rozprávať. Dnes má 78 rokov a užíva si dôchodok.