Žena po rýchlovke s priateľom prežila neuveriteľné utrpenie: Štvorhodinový orgazmus!

LOS ANGELES - Žena rozpovedala svoj príbeh o tom, ako bola nútená vyhľadať lekársku pomoc kvôli nikdy nekončiacemu orgazmu. Po milovaní so svojím partnerom údajne prežila celé štyri hodiny intenzívneho potešenia. V skutočnosti to však nebolo až také príjemné, ako sa môže zdať.

Žena menom Liz porozprávala v relácii "Sex Sent Me To The ER (Sex ma dostal až na pohotovosť), ktorý vysiela televízia TLC, o svojom nepríjemnom intímnom zážitku, ktorý znie takmer neuveriteľne. Po rýchlovke s priateľom Ericom vraj zažila fyzicky, emocionálne a psychicky náročné štyri hodiny plné orgazmu. Liz priznala, že vyskúšala množstvo rôznych liekov od červeného vína až po antihistaminiká, aby zastavila pretrvávajúcu rozkoš. Keď nič nezabralo, rozhodla sa vyhľadať lekársku pomoc. "Väčšina ľudí, ktorí si týmto utrpením nikdy neprešli, si určite myslí, že mať päťminútový alebo hodinový orgazmus je skutočne úžasný zážitok," hovorí.

Liz a Eric Zdroj: TLC

V skutočnosti to tak ale vôbec nebolo. "Musela som zavolať a povedať svojmu šéfovi, že sa necítim dobre. Nakoniec som zavolala každému lekárovi, ktorého som v živote videla, aby sa pokúsil získať niekoho, kto mi pomôže," ozrejmila mladá žena. Po tom, čo priblížila svoj pikantný problém lekárovi, jej ten naordinoval valium, ktoré konečne pomohlo.

Zdroj: Getty Images

Odvtedy začala Liz mávať orgazmy pravidelne aj bez sexuálnej stimulácie. Spočiatku sa to stávalo len po sexe, potom sa to dostalo do bodu, kedy mohla robiť čokoľvek - pozerať sa na televíziu, kráčať po ulici - a z ničoho nič dostala spontánny orgazmus. Za jeden deň ich vedela prežiť až dvanásť. Lekári jej napokon predpísali lieky proti záchvatom. "Dostala som sa do bodu, kedy som ich užívala iba raz za deň, potom každý druhý deň, raz za týždeň a nakoniec raz za mesiac. Trvalo štyri, možno päť mesiacov, kým som to dostala úplne pod kontrolu," dodala Američanka.