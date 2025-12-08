Koľko čokolády zjedia Slováci za rok? Takmer sme prekonali vlastný rekord

Slováci majú k čokoláde dlhodobo veľmi blízko. Potvrdzujú to aj najnovšie dáta Štatistického úradu SR, podľa ktorých sme v roku 2024 skonzumovali v priemere 12,7 kilogramov čokolády na osobu. Ide o hodnotu, ktorá len tesne zaostala za rekordom z roku 2021, keď sme dosiahli spotrebu 12,9 kilogramu na hlavu.
Z údajov vyplýva, že spotreba čokolády na Slovensku dlhodobo osciluje okolo dvanásť kilogramov ročne, pričom výraznejší pokles prišiel len v roku 2023. V tom čase priemerný Slovák zjedol 10,7 kilogramu čokolády. Nasledujúci rok však prišiel prudký nárast, ktorý naznačuje, že sladká chuť kakaa je našou pevnou súčasťou.
S pribúdajúcimi vianočnými týždňami spotreba čokolády prirodzene rastie. Adventné kalendáre, figúrky, pralinky či obľúbené vianočné kolekcie sú pre mnohé rodiny symbolom blížiacich sa sviatkov a k obdobiu pokoja a rodinnej pohody jednoducho patria.
Vianočná kolekcia, ktorá patrí do slovenských domácností
Tradičné chute a sladkosti, ktoré máme spojené s Vianocami, si už roky nesie aj obľúbená privátna značka Favorina, ktorú môžete nájsť v Lidli. Jej vianočná kolekcia patrí medzi najvyhľadávanejšie produkty v obchodoch, a to nielen pre pestrú ponuku, ale aj pre typickú sviatočnú atmosféru, ktorú dokáže navodiť.
Figúrky z mliečnej aj horkej čokolády, pralinky s rôznymi náplňami či ovocné a orechové špeciality v čokoláde sú dobrotami, ktoré si na sviatočný stôl nachádzajú cestu rok čo rok.
Tento rok poteší Farovina až dvakrát
Tohtoročná vianočná sezóna prináša ešte jeden významný rozmer. Lidl sa rozhodol premeniť každú sladkosť Favorina na malé gesto pomoci. Za každý predaný kus venuje jeden cent ľuďom v núdzi, čím nadväzuje na myšlienku spolupatričnosti a štedrosti, ktorá je najmä počas Vianoc na každom rohu.
Cieľom je podporiť tisícky rodín a jednotlivcov, ktorí sa ocitli v náročnej životnej situácii a pre ktorých je aj malá pomoc veľkou úľavou. Práve preto sa z každej pralinky, figúrky či balenia sušeného ovocia v čokoláde stáva dobrota, ktorá poteší hneď dvakrát – raz u vás doma pri sviatočnom stole a druhýkrát tam, kde to je najviac potrebné.
„Dobroty nie je na Vianoce nikdy dosť a tieto sviatky sú najkrajším obdobím na prejavenie vzájomnej empatie. A práve to je hlavnou myšlienkou kampane, v rámci ktorej sa môžu naši zákazníci podeliť o vianočnú dobrotu s ľuďmi v núdzi a dopriať zázračné Vianoce aj tým, ktorí sa ocitli v ťažkej situácii,“ hovorí Zuzana Sobotová, vedúca oddelenia CSR v Lidli.
Viac ako 90 organizácií po celom Slovensku
Vyzbierané prostriedky Lidl prerozdelí partnerským organizáciám, ktoré sú zapojené do celoročnej potravinovej zbierky Podeľ sa a pomôž. Táto sieť zahŕňa viac ako 90 centier sociálnych služieb, komunitných združení, krízových centier pre týrané matky, organizácií starajúcich sa o choré či znevýhodnené deti, rodiny v hmotnej núdzi a tiež organizácie pomáhajúce ľuďom bez domova.
„Sme nesmierne radi, že našu celoročnú snahu v rámci zbierky Podeľ sa a pomôž môžeme ešte zintenzívniť práve v čase Vianoc aj takýmto spôsobom. Aj vďaka tomu ukazujeme, že aj malé gesto – ako je zdieľanie dobroty – má obrovský význam a naozaj sa oplatí,“ dopĺňa Zuzana Sobotová.
Potravinová zbierka funguje od roku 2020 a jej výsledky sú výrazné: pravidelne zabezpečuje pomoc pre viac ako 20-tisíc ľudí v núdzi a vďaka nej poputovali k tým najzraniteľnejším potraviny v hodnote presahujúcej 2,8 milióna eur.
Zapojte sa aj vy
Do tejto vianočnej iniciatívy sa môže zapojiť každý. Stačí pri bežnom nákupe siahnuť po produktoch Favorina – či už ide o klasické figúrky, pralinky, alebo ovocie a orechy v čokoláde. Kúpou ktoréhokoľvek balenia sa automaticky stávate súčasťou pomoci pre ľudí v núdzi.
