VIDEO Muž si uľavoval na WC, keď mu zrazu niečo narazilo do zadku: Pozrel do misy a utrpel šok

SAMUT PRAKAN - Štyridsaťpäťročný muž z Thajska zažil to, čo by sa dalo pokojne označiť ako najhorší zážitok v živote. Údajne sedel na toalete ako každý iný bežný deň, keď zrazu cítil, ako mu niečo narazilo na zadok z vnútra misy. Keď sa pozrel dole, uvidel obrovského pytóna.

Muž menom Somchai z provincie Samut Prakan v strednom Thajsku prežil koncom marca skutočnú nočnú moru. Práve sedel na záchode, keď z ničoho nič pocítil, ako sa mu niečo vo vnútri misy dotklo zadku. Na jeho veľké prekvapenie to bol had. Vydesený Somchai okamžite vstal a natiahol si nohavice. Chytil prací prostriedok a trochu z neho vysypal na pytóna v nádeji, že ho vystraší. Bohužiaľ sa tak ale nestalo, bol preto nútený privolať pohotovostné služby. Dobrovoľník Kaitisak Meesaeng nahral na video pokus o vylákanie pytóna von z toalety.

Najprv ho sledoval a čakal, až sa jeho hlava vynorí zo záchodovej misy. Ak by konal príliš skoro, mohol by hada vydesiť a ten by následne zaliezol do odtoku a unikol preč. Meesaeng nakoniec v ochranných rukaviciach chytil pytóna za krk. Po úspešnej akcii zapózoval s hadom dlhým takmer 2,5 metra v ruke. Následne ho vložil do vaku, ktorý sa používa na bezpečný prenos podobných živočíchov späť do voľnej prírody. "Mohlo to byť oveľa horšie, pretože pytóny sú agresívne a hryzú ľudí. Museli sme tiež dávať pozor, aby neušiel, pretože obyvateľ by nechcel, aby žil niekde v jeho potrubí," uviedol Kaitisak.

Hoci to môže znieť hrôzostrašne a bizarne, podobné veci sa vo svete dejú neustále. Vlani v októbri napríklad ženu v Thajsku pri sedení na WC uhryzol dvojmetrový pytón. O niekoľko týždňov neskôr sa iný pytón skrýval v záchode v Austrálii. Známe sú tiež prípady, kedy sa hady dostali do domácich spotrebičov, napríklad do sušičiek.