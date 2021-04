Muž sa chcel vyhnúť karanténe: Tajný prechod cez hranice ho takmer stál život!

Ilustračné foto

OSLO - Pastier sobov zachránil cez víkend v Nórsku muža, ktorý sa dostal do ťažkostí, keď sa v zlom počasí pokúsil na lyžiach prejsť do krajiny zo Švédska. Nór sa prekonaním hôr na hranici snažil obísť opatrenia proti šíreniu koronavírusu, ktoré nariaďujú cestujúcim smerujúcim do Nórska predložiť negatívny test a následne absolvovať desaťdňovú karanténu v hoteli.