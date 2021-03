Vedci prišli s ohromujúcim odhalením: Každé štyridsiate dieťa na svete je...

Na štúdii sa podieľali Gilles Pison a Christiaan Monden z Oxfordskej univerzity a Jeroen Smits z Radboudovej univerzity v Holandsku. Vedci zhromaždili informácie zo 165 štátov týkajúce sa pôrodov dvojčiat v rokoch 2010 až 2015 a porovnali ich so štatistikami z rokov 1980 až 1985. Od 80. rokov sa celosvetová miera pôrodov dvojičiek zvýšila o tretinu, z 9,1 na 12 z každej tisícovky pôrodov. Podiel dvojčiat vo svete rástol za tri desaťročia nerovnomerne. Zatiaľ čo v Ázii stúpol o 32 percent, v Severnej Amerike to bolo o 71 percent a v Afrike sa prakticky nezmenil, píše BBC News.

V Afrike a Ázii sa dnes narodí 80 percent všetkých dvojčiat, čo je do značnej miery dané veľkosťou populácie v Ázii a vysokou pôrodnosťou v Afrike. Podľa spoluautora štúdie Mondena pre to ale existuje i ďalšie vysvetlenie. V Afrike je vysoký podiel dvojvaječných dvojičiek, čo pravdepodobne spôsobujú genetické rozdiely medzi africkou populáciou a ostatnými populáciami. Za rozmachom podielu dvojčiat na ostatných kontinentoch podľa výskumu môže najviac asistovaná reprodukcia. V rozvinutých krajinách sa začala používať v 70. rokoch minulého storočia. Najbežnejšími metódami sú in vitro fertilizácia, intracytoplazmatická injekcia spermií, umelé oplodnenie či stimulácia vaječníkov. Všetky tieto metódy zvyšujú pravdepodobnosť mnohopočetného tehotenstva. Väčší počet dvojčiat ale prináša aj mnohé riziká; často sa rodia predčasne, sú menšie, pri pôrode sa vyskytujú komplikácie a úmrtnosť dvojčiat je vyššia než u ostatných detí. V neposlednom rade je pre rodičov náročnejšie starať sao o dve bábätká naraz namiesto jedného.

Štúdia tiež zistila, že dvojičkám hrozia väčšie riziká v chudobnejších štátoch. Najmä v subsaharskej Afrike mnohé dvojčatá stratia svojho súrodenca už počas prvého roku života. Podľa vedcov už podiel dvojčiat v pôrodoch zrejme nebude viac stúpať, pretože dnešná veda dosiahla taký pokrok, že nie je potrebné oplodňovať niekoľko vajíčok naraz, ako sa to bežne robilo v minulosti.