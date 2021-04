VIDEO Mladík dal výpoveď v práci: Pomsta šéfa, takúto mu poslal poslednú výplatu

PEACHTREE CITY - Muž, ktorý očakával od svojho bývalého zamestnávateľa poslednú výplatu, prezradil, že mu prišla v netradičnom štýle. Šéf mu ju totiž poslal vo forme mincí namočených do oleja. Pohodil ich pred dom uprostred noci. Chlapík vysvetlil, že dôvod odchodu z práce bolo zlé pracovné prostredie.

Andreas Flaten z americkej Georgie pravdepodobne ani nesníval o tom, že mu raz príde výplata vo forme mastných mincí. Nedávno sa to ale skutočne stalo, keď mu bývalý šéf poslal 915-dolárovú výplatu (cca 770 eur) formou mincí namočených od oleja. Mladík priznal, že odchod zo zamestnania nebol ružový. Výpoveď svojmu zamestnávateľovi Milesovi Walkerovi majiteľovi spoločnosti Walker Luxury Autoworks v Peachtree City, oznámil písomne ešte vlani v novembri. "Vstaňte, položte si ruky na hlavu, vyjdite z dverí a zmiznite asi na hodinu," opisoval šéfovu nemiestnu reakciu na oznámenie o odchode.

Flaten ďalej prezradil, že prácu opustil kvôli toxickému prostrediu, ktoré tam vládlo. Okrem toho dodal, že dnes už bývalý zamestnávateľ mu stále dlží peniaze, ktoré mal vyplatiť ešte v januári. Keď kvôli tomu kontaktoval Walkera, odpovedal mu, že Andreas má na krku nejakú škodu. Po tejto informácií sa rozhodol kontaktovať ministerstvo práce v Georgii. Jeho peniaze sa objavili až potom, a to v podobe kopy mincí pokrytých olejom, ktoré Miles uprostred noci pohodil na Flatenovu príjazdovú cestu. Jeho priateľka zverejnila na Instagrame video, na ktorom je zmätená z hromady centov, keď sa objavili pred domom.

"Nemám ich kam dať. Netuším, čo budem robiť, ako sa dajú získať peniaze z centov?" pýta sa Andreas. Walker reagoval, že si nepamätá, že by niečo také spravil. "To nevadí, dostal zaplatené, to je všetko, na čom záleží," skonštatoval pomstychtivý zamestnávateľ. Andreas na záver prezradil, že centy sú momentálne uložené v jeho garáži, zatiaľ čo pracuje na ich čistení, aby ich mohol použiť.