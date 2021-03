FOTO Satelity zachytili v roku 2014 nad Severným pólom niečo zvláštne: Je neuveriteľné, čo objavili

Z vesmírneho hurikánu, ktorý spozorovali satelity v horných vrstvách atmosféry Zeme, pršali namiesto vody elektróny, tvrdia vedci. Hurikán sa točil proti smeru hodinových ručičiek a pretrval takmer osem hodín. Pozorovaný jav, ku ktorému došlo počas obdobia nízkej geomagnetickej aktivity v auguste 2014, by mohol byť jedným z mnohých udalostí v našej slnečnej sústave i mimo nej, informoval časopis Nature Communications. Tím vedcov pod vedením Shandongskej univerzity v Číne analyzoval pozorovania uskutočnené satelitmi a vytvoril 3D obraz hurikánu v ionosfére Zeme. Experti ďalej reprodukovali hlavné črty udalosti a vysvetlili jej formovanie.

