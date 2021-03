Kanada rieši záhadu s maslom: Ľudia si všimli, že sa s ním pri izbovej teplote deje niečo zvláštne

Potravinársku aféru vtipne nazvanú "buttergate" podľa anglického označenia pre maslo ako prví rozvírili na sociálnych sieťach profesionálni kuchári a gastronomickí blogeri. "S naším maslom sa niečo deje a ja zistím čo. Všimli ste si, že pri izbovej teplote nemäkne? Je vodové? Gumové?" napísala na Twiteri začiatkom februára kanadská autorka kuchárok Julie Van Rosendaalová.

Something is up with our butter supply, and I’m going to get to the bottom of it. Have you noticed it’s no longer soft at room temperature? Watery? Rubbery? pic.twitter.com/AblDzGiRQY