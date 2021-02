FOTO Razia v očkovacom centre mala šokujúcu dohru: Policajti neverili vlastným očiam, keď to videli

SOUTHEND-ON-SEA - Hoci penzisti nepatria k typickým účastníkom tanečných párty, i tak ich niekto nahlásil na políciu v anglickom grófstve Essex ako možnú hrozbu v súvislosti so šírením koronavírusovej nákazy. Neskôr ale vysvitlo, že len čakali v rade na vakcínu.

Omeškanie dodávky vakcín do centra Freemasons’ Saxon Hall v meste Southend-on-Sea, kde prebieha hromadné očkovanie, spôsobilo, že pred budovou sa začali tvoriť dlhé rady. Keď to videl jeden z okoloidúcich, dostal podozrenie, že sa tu koná nejaký nelegálny večierok a kontaktoval miestnu políciu. Tá krátko nato dorazila na miesto, aby tu narobila poriadok. Lenže po príchode si uvedomila, že ľudia, ktorí mali čakať na párty, sú trochu starší, než čakali.

Zdroj: profimedia.sk

Riaditeľ centra Dennis Baum poznamenal, že bolo naozaj vtipné, keď policajti zbadali osemdesiatnikov a deväťdesiatnikov o paličkách či dokonca na vozíkoch, o ktorých si predtým niekto myslel, že majú byť účastníci večierka. Vysvetlil, že zdravotnícki pracovníci ráno čakali dodávku vakcín od firmy Astra-Zeneca, no nakoniec dostali tie od Pfizeru. "Bol to absolútny chaos a navyše vonku mrzlo. V dôsledku toho sa pred budovou tvorili zápchy, v ktorých dominovali autá riadené dôchodcami," uviedol Baum.

Zdroj: profimedia.sk

Situácia si teda nevyžadovala policajný zásah, keďže nikto neporušoval žiadne zákony, napriek tomu to ale muži zákona využili na to, aby zhromaždený dav trochu rozptýlili. "Pomáhame komunite vždy, keď je to potrebné. V tomto prípade sme pomohli pri riadení dopravy," uviedol miestny policajný hovorca.