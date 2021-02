Vedci skúmali prehistorickú horninu na pobreží a náhodou objavili totálnu bombu

Tento tvor mohol byť podobný súčasnému dravému červovi druhu Eunice aphroditois, ktorý číha ukrytý v piesčitom morskom dne a von má vystrčené len tykadlá, ktorými je schopný zacítiť korisť. I keď majú morské červy z kmeňa obrúčkavce mäkké telo, aphroditois má ostré a silné zuby, ktorými dokáže prehrýzť rybu na dve časti. "Po 20 miliónoch rokoch nie je možné povedať, či túto noru vyhĺbil nejaký predok červa Eunice aphroditois alebo iný predátorský červ, ktorý žil a lovil viac-menej rovnakým spôsobom," povedal profesor Ludvig Löwemark, sedimentológ taiwanskej Národnej univerzity.

