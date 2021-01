FOTO Šok na benzínke: Vodič chcel natankovať, no keď zbadal, čo je za stojanom, až ho striaslo

Thajské médiá informovali o incidente, ku ktorému došlo na severe krajiny. Na miestnej benzínovej pumpe sa totiž objavil jeden z najjedovatejších plazov na svete. Jeden z vodičov chcel natankovať, keď si za výdajným stojanom všimol približne 1,2 metra dlhú kobru. Okamžite privolal pracovníka, ktorý stojan presunul na vzdialenejšie miesto a zavolal odchytávačov hadov.

Zdroj: profimedia.sk

Zdroj: profimedia.sk

Tí po príchode na miesto zbadali, že kobra je omotaná okolo stojana, bolo teda pomerna ťažké ju odtiaľ odstrániť. Nakoniec sa im to podarilo s pomocou dvoch tyčí. Museli však pri tom dávať pozor, aby ich kobra neopľula jedom, ktorý by mohol spôsobiť slepotu. Had im ale po pár sekundách utiekol, no zasekol sa v pletive plota.

Zdroj: profimedia.sk

Zdroj: profimedia.sk

"Pri manipulácii s ním sme museli byť veľmi opatrní. Kobra bola síce malá, ale zato extrémne jedovatá a jediným uhryznutím by dokázala kohokoľvek zabiť," povedal jeden z odchytávačov. Po zhruba štvrťhodine hada konečne odchytili a vložili do vreca, aby ho mohli neskôr vypustiť do voľnej prírody.