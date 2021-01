VIDEO Lekárka odhalila desivú realitu: Covidové pľúca vyzerajú horšie než tie najhoršie pľúca fajčiara!

"Post-covidové pľúca vyzerajú horšie ako tie fajčiarske alebo akékoľvek iné, aké sme kedy videli," uviedla v príspevku na svojom twitterovom účte úrazová chirurgička v Texas Tech University Brittany Bankhead-Kendallová, ktorá pracuje na jednotke intenzívnej starostlivosti. U pacientov, ktorí prekonali COVID-19, aj naďalej pretrváva dýchavičnosť a kapacita pľúc je značne obmedzená. Podľa jej slov majú všetci obavy najmä z úmrtnosti, ktorá s chorobou súvisí. Podotkla však, že obávať by sa mali aj pacienti, ktorí COVID-19 prekonali.

I don’t know who needs to hear this, but “post-Covid” lungs look worse than ANY type of terrible smoker’s lungs we’ve ever seen.



And they collapse. And they clot off.



And the shortness of breath lingers on... & on... & on.