Mladík sa snažil zadržať kýchanie: Hrôzostrašné následky, nikdy to neskúšajte!

Pred pár týždňami internet obletela lekárska správa o 34-ročnom mužovi, ktorého do nemocnice dostalo niečo také banálne, ako kýchnutie. Počas neho si totiž zapchal nos a držal ústa, v dôsledku čoho si spôsobil krčné zlomeniny. To si vyžiadalo týždenný pobyt na nemocničnom oddelení. Znepokojujúce je to, že k rovnakej praktike sa pri kýchaní utieka veľa ľudí. Mnohí sa taktiež snažia kýchať s otvorenými očami, kde údajne hrozí, že vám vypadnú oči z jamiek. Ako prvé je potrebné poznamenať, že zatvorenie očí pri kýchnutí je autonómnym reflexom. Aj napriek tomu je ale možné kýchnuť si s otvorenými očami.

Zdroj: thinkstock.com

David Huston, prodekan z College of Medicine v Houstone, podotkol, že zatvorenie očí pri kýchaní nie je žiadnou povinnou jazdou. "Telo sa snaží očistiť svoje dýchacie cesty kýchaním, keď zachytí dráždivé častice v nose," vysvetlil ešte pred časom. Keďže ale automaticky dochádza k zatvoreniu očí, znamená to, že telo sa snaží zabrániť vstupu dráždivých látok do očí. Dôkazom toho, že oči z jamiek pri kýchaní nevypadávajú, je video s YouTuberkou zvanou jaadalade. Tá si takto kýchla a nič sa jej nestalo. Dôvodom sú vzduchové medzery v nose a hrdle, ktoré nie sú spojené s ničím za okom. To znamená, že kýchanie nevytvára tlak, ktorý by dokázal vytlačiť oči z jamiek.

Keby to bolo možné, vypadávaniu očí z jamiek by nezabránilo ani zatvorenie viečok, poznamenal profesor chirurgie a vedúci sekcie otolaryngológie na Chicagskej univerzite Robert Naclerio. Podobne fascinujúca je dislokácia šošovky, ktorú dokáže vyvolať jednoduché zvracanie. Potvrdili to lekári, ktorí kvôli tomuto problému liečili 51-ročného pacienta.