VIDEO Aj vy radi relaxujete vo vani plnej peny? Pozor, aby sa vám nestalo to, čo tomuto otcovi!

LOS ANGELES - Dievčina menom June zverejnila na TikTok video zachytávajúce jej otca v zdanlivo zábavnej situácii. Týmto spôsobom ale upozorňuje ostatných, aby radšej zabudli na relaxovanie vo vani, pri ktorom môžu zaspať. Určite sa to už stalo aj mnohým z vás.

June našla nedávno svojho otca po uši zaboreného v bublinách z peny do kúpeľa. Do kúpeľne vbehla po tom, ako ho začula kašľať a nadávať. "Zaspal vo vani a prebral sa, až keď vdýchol penu," uviedla autorka videa, ktorú vydesilo, keď videla, ako otec lapá po dychu. Myslela si že, kašle zo žartu, ale potom si uvedomila, že chýbalo len veľmi málo a on tu už nemusel byť. "Mohol si zomrieť, mohol si zomrieť," opakovala stále dookola.

Zábery rozdelili užívateľov na dva tábory. Mnohí sa pýtajú, prečo kúpeľňa vyzerá ako stavenisko, ďalší zas uvádzajú, že vaňa pripomína kartón a všetko je len zinscenované. Tí, čo sa príliš nezaoberali detailmi prostredia, upozornili, že toto je spôsob, ako si privodiť smrť a pena im pripomínala nebeské obláčiky.