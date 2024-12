Odborníci varujú pred TRIKMI e-shopov: Takto sa od vás obchodníci snažia vylákať viac peňazí!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN - Ako človek, ktorý sa živí online marketingom, trávi Emily Wareová veľa času na internete. Ale nie je to pre ňu bez rizika. Trpí totiž hraničnou poruchou osobnosti, psychickým ochorením, ktoré je často sprevádzané impulzívnym správaním. V jej prípade ide o nakupovanie online, píše britský denník The Guardian.

Denník poukazuje na to, že internetoví obchodníci sa snažia pritiahnuť zákazníkov a tí s psychickými problémami im podľahnú obzvlášť ľahko. "Na začiatku roka som mala dlh vo výške 4250 libier (cca 4700 eur) za blbosti. Dobrých 95 percent z toho boli kvôli impulzívnemu utrácaniu, napríklad za lístky na Cher za 300 libier," hovorí.

Podľa organizácie Money and Mental Health (Peniaze a mentálne zdravie) jeden z ôsmich dospelých utratí na internete viac peňazí než si môže dovoliť a skoro každý štvrtý nakupuje veci, ktoré nepotrebuje. Ľudia s psychickými ťažkosťami sú dvojnásobne náchylní sa týchto prehreškov dopustiť. Mimoriadne náročné to je pre nich počas pandémie covidu-19. Pri impulzívnych nákupoch hrajú rolu psychické zdravie, nálada aj osobnosť človeka. Pri ovplyvňovaní nášho nákupného správania sa ale stále vo väčšej miere používajú psychologické nástroje. Dôsledkom toho je, že naše neplánované nákupy nie sú až tak spontánne, ako si myslíme. A tieto taktiky sú prepracované a urobené tak, aby boli nenápadné.

Jedným z najčastejších spôsobov, ako sa nás snažia obchodníci ovplyvniť, je presvedčovanie, že o niečo prídeme, keď si vec rýchlo nekúpime. Keď je niečoho obmedzené množstvo, vzbudzuje to pocit naliehavosti a núti nás to konať rýchlo. To využívajú weby hotelov, ktoré uvádzajú, že sú voľné len štyri izby a že si ponuku prehliada ďalších päť ľudí. Veľkosť nákupu nutného pre dopravu zdarma funguje rovnako. Ten bolestný pocit, že prídeme o niečo zadarmo, nás môže viesť k tomu, že utratíme trochu väčšiu čiastku, aj keď tie veci naviac vôbec nepotrebujeme. Recenzie a odporúčania signalizujú, že niečo je otestované. Fungujú, pretože sme stádne tvory, to znamená, že napodobňujeme jeden druhého. Obchodníci to využívajú, keď nám ukazujú, čo si kúpili iní zákazníci, Facebook nás informuje, čo kúpili naši priatelia. Ich názorom totiž veríme najviac.

Bez nástrah nie je ani kupovanie vecí na vyskúšanie doma. Zákazník si môže objednať viac kúskov a vrátiť tie, ktoré nechce. Obchodníci dobre vedia, koľko ľudí sa chce vyhnúť rozhodovaniu alebo otravnému posielaniu tovaru späť. Emily súhlasí. "Problém bol v tom, že som si nechávala viac oblečenia, než na koľko som mala peniaze." Prehliadanie veľkého množstva podobných výrobkov človeka unaví, a tak autori webových stránok prišli na spôsoby, ako nás udržať v strehu. "Náš mozog je nastavený tak, že je potrebné dávať i pozor, keď je niečo odlišné, pretože to môže byť potenciálne nebezpečenstvo či príležitosť," vysvetľuje psychologička Kate Nightingaleová. Preto je lepšie obsah rámovať a rozdeľovať než miešať všetko dohromady. Zväčšiť písmo o jeden alebo dva body vraj tiež funguje na ľudí.

Formy platieb, ktoré sa obídu bez väčších komplikácií, nám umožnia nakupovať rýchlejšie a ešte predtým, než o tom začneme poriadne premýšľať. Možnosť odloženej splatnosti zas dáva ilúziu platobnej flexibility a dostupnosti, ale nenápadne pritom zamlčuje, že ide o formu dlhu. Money and Mental Health upozorňuje, že vďaka týmto a ďalším trikom vzniká nebezpečenstvo, že sa niektorí zákazníci dostanú do dlhov. Vyzýva preto obchodníkov, aby nakupovanie na internete spomalili a do celého profesu vrátili nejaké pozdržania. "Zoberte si napríklad radu v kamennom obchode. Koľkokrát ste vybranú vec odložili, keď ste museli dlho čakať," podotýka Nightingaleová. Takou komplikáciou pri online nakupovaní je napríklad nutnosť kliknúť na viac tlačidiel alebo prečítať si text napísaný malými písmenami, teda veci, ktorým sa tvorcovia webov obvykle snažia vyhnúť.

Wareová si spomína, že keď pred šiestimi rokmi začala pracovať v online marketingu, pozerala sa na reklamy na stávkovanie a hovorila si, akú majú smiešnu taktiku a že by sa nikdy nenechala takto nachytať. "Ale podarilo sa mi spadnúť do niečoho, čo je veľmi podobne návykové," dodáva.