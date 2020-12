FOTO Tínedžerka (17) si vytlačila vyrážku, odvtedy prežíva peklo: Strašný opuch, keď uvidíte, ako vyzerá

Mary Ann Regachovej vlani z ničoho nič opuchla tvár. Spočiatku si myslela, že opuch spôsobili hormóny po pôrode. Celé sa to údajne začalo tým, že sa snažila vytlačiť si vyrážku na tvári. Problém však spočíval v bolesti, ktorá jej nedala spávať. "Vyskúšala som všetko na vyliečenie, ale nič nezabralo. Teraz mám pocit, že moja tvár už nikdy nebude ako predtým," uviedla.

Zdroj: profimedia.sk

Opuchnuté miesto na tvári Regachovú pri dotyku veľmi bolelo. Po pár dňoch sa opuch začal rozširovať do celej tváre. V súčasnosti je taký silný, že začína slepnúť. Priznala, že sa cíti ako nafúknutý balón. Mary Ann zašla dokonca do nemocnice na kontrolu opuchu a bola prevezená do väčšieho zariadenia na ďalšie vyšetrenie. Jej manžel Albert Sales, ktorý pracuje na farme, ale tvrdí, že si nemôže dovoliť zaplatiť liečbu.

Zdroj: profimedia.sk

Publikoval preto video, v ktorom žiada pomoc od ostatných. "Chcem poprosiť láskavých ľudí o dary, aby konečne mohli poslať moju manželku do nemocnice. Zarábame dosť iba pre seba a naše ročné dieťa, takže si nemôžem dovoliť platiť za lekársku starostlivosť," vysvetlil.