VIDEO rozhovoru so starčekom (91) po očkovaní sa stal hitom: Tie hlášky musíte počuť!

Martina Kenyona zastihol americký televízny štáb vo chvíli, keď po obdržaní prvej dávky vakcíny opúšťal londýnsku Guyovu nemocnicu. Jeho až komicky vecný prístup hodnotia britské médiá ako esenciu britstva.

"Zavolal som do Guyovej nemocnice, ktorú poznám veľmi dobre, pretože v Londýne žijem väčšinu svojho dospelého života. Povedal som: "Čo je to za vec, ktorú robíte, to očkovanie?""

"Potom sa ma pýtali na to a tamto. To nie je veľmi dôležité. A ja som povedal áno, nie, áno, nie a potom mi povedali, aby som prišiel o pol jednej," opísal Martin spôsob, ako sa k vakcíne dostal. "Samozrejme som nikde nemohol nájsť hlúpe miesto na zaparkovanie, takže som prišiel neskoro."

"Každopádne som teraz tu, vošiel som dovnútra a ako sa dalo čakať, dali ma až na koniec zoznamu. Šiel som teda zas von, dal som si fakt príšerný obed a neskôr sa vrátil, keď na mňa boli pripravení," priblížil Kenyon s neskrývanou úprimnosťou svoje zážitky. "Nie, vôbec to nebolelo. Ihlu som ani nevnímal až do chvíle, než ju vytiahli."

Zdroj: Youtube/CNN

Na otázku reportéra Cyrila Vaniera o tom, ako sa cíti, dôchodca odpovedal: "Myslím, že sa necítim vôbec nijak. Dúfam, že teraz ten blbý vírus nedostanem. Nemám v úmysle ho mať, mám vnúčatá a chcem žiť dlho, aby som sa radoval z ich životov," upresnil s tým, že kvôli reštrikciám svoju rodinu v ostatných mesiacoch nevídal a rád by sa s jej členmi objal. "No, nemá zmysel umierať, keď už som žil tak dlho, nie?" odvetil lakonicky na otázku, prečo sa vlastne rozhodol, že sa nechá zaočkovať.

Kenyonov viac než štvorminútový výstup sa stretol s nadšeným prijatím užívateľov sociálnych sietí. "Martin je teraz národným pokladom. Dúfam, že mu dajú epizódnu rolu v seriáli Koruna," napísala jedna osoba na Twitteri s odkazom na populárny seriál o živote kráľovnej Alžbete II. "Najbritskejší rozhovor vôbec. Dokonca si rypol do londýnskeho parkovania," podotkol niekto ďalší. Viacerí poukazujú na zjavné kultúrne rozdiely medzi Spojenými štátmi a Britániou, ktoré sa zrkadlia na nadchnutom prejave amerického redaktora a suchými hláškami ukecaného seniora. "Ako sa vám Američanom pri rozhovoroch s Britmi podarí vždy nájsť toho najtypickejšieho?" pýtala sa jedna užívateľka.