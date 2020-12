Ďalší dlhodobý dôsledok ochorenia COVID-19? Po vyliečení sa ľuďom stala táto nepríjemnosť

NEW YORK - Farah Khemiliová z New Yorku prišla pri cmúľaní mentolky o zdravý zub. Na tom by nebolo nič nezvyčajné, keby na jar neprekonala COVID-19. Keď sa kvôli dlhodobým následkom choroby pridala do podpornej skupiny, zistila, že podobnému problému nečelí sama.

Iba nedávno sa 43-ročnej Farah stala skutočne bizarná udalosť, o ktorej porozprávala denníku New York Times. Pri cmúľaní cukríka jazykom zavadila o jeden zo spodných zubov a pocítila, že sa kýva. O deň neskôr úplne vypadol. Necítila pri tom žiadnu bolesť a dokonca jej ani netiekla krv. Kemiliová na jar prekonala COVID-19, čo viedlo k tomu, aby sa pridala do podpornej facebookovej skupiny. Po prekonaní ochorenia totiž trpela dlhodobými následkami ako bolesť svalov a nervov či neschopnosť koncentrovať sa. Práve v tejto skupine sa dozvedela, že aj niektorým ďalším pacientom po prekonaní COVID-19 vypadali zuby alebo mali problémy s citlivými ďasnami.

Zdroj: Getty Images

Napriek tomu, že Američanka po tomto incidente sprísnila ústnu hygienu, priznala, že so zubami má problém už mnohé roky. Zubár počas nedávnej prehliadky zistil, že jej ďasná síce nie sú zapálené, ale utrpela značnú stratu kostného tkaniva kvôli predošlej závislosti na cigaretách. Aj keď doposiaľ neexistuje konkrétny dôkaz, ktorý by spojil vypadávanie zubov s COVID-19, zdá sa, že niečo na tom bude. "Je extrémne nezvyčajné, aby zuby doslova vypadali z jamiek," uviedol špecialista na parodontológiu David Okano z University of Utah v Salt Lake City. V skutočnosti ale problémy so zubami môžu pridať vážnosť dlhodobým následkom COVID-19, upozornil.

Zdroj: Getty Images

Viacerí odborníci tvrdia, že je potrebné počítať s rizikom vypadádania zubov po prekonaní covidu-19, obzvlášť kvôli faktu, že až 47 percent ľudí starých tridsať rokov a viac rokov trpí nejakou formou paradentózy. "Začíname skúmať niektoré znepokojujúce symptómy, ktoré sa u pacientov prejavujú po mesiacoch od prekonania COVID-19, vrátane týchto dentálnych problémov a straty zubov," skonštatoval lekársky prezident nadácie Anglogenesis Fundation William Li. Podľa neho je zvláštne, aby zo zubnej jamky po vypadnutí zubu nevyšla nijaká krv. Domnieva sa preto, že to môže súvisieť s krvnými cievami v ďasnách. Koronavírus sa totiž naviaže na proteín ACE2, ktorý je všadeprítomný v ľudskom tele. Vírus sa teda nedostáva len do pľúc, ale aj do nervových a endoteliálnych buniek. Preto si Li myslí, že vírus môže ničiť krvné cievy, čo vedie k bezbolestnému vypadávaniu zubov.