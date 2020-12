Tínedžerku (18) strašne bolel chrbát, zašla do nemocnice: To, čo sa jej tam stalo, nechápe doteraz

NEWPORT - Tínedžerka z Walesu netušila, že je tehotná, keď sa v novembri dostavila do nemocnice kvôli silným bolestiam chrbta. Krátko nato porodila na jednom zo záchodov. Doteraz nechápe, ako je možné, že do poslednej možnej chvíle nevedela, že v nej rastie nový život.

Osemnásťročná Dion Seaborneová vyhľadala začiatkom novembra lekársku pomoc, pretože ju strašne bolel chrbát. Myslela si, že sa zranila pri práci v reštaurácii. "Bolel ma asi tri dni, tak som išla do nemocnice, aby zistili, čo so mno je," začína svoje rozprávanie.

Lekár pacientke zmeral tlak a teplotu. Následne mala podstúpiť ďalšie testy. Lenže zrazu ucítila nutkavú potrebu ísť na toaletu. O pár minút v nej na svoje obrovské prekvapenie porodila zdravé dievčatko. Dion zakričala na zdravotnú sestru, aby jej prišla pomôcť. Bábätko hneď vyšetrili a čerstvú mamičku previezli na gynekologicko-pôrodnícke oddelenie. Keď sa dievčina spamätala z prvotného šoku, zavolala svojmu priateľovi a otcovi dieťaťa Callumovi Morrisovi. "Nechcel tomu veriť. Bol tak veľmi prekvapený, že bežal hore zobudiť svoju mamu, aby jej to oznámil. Všetci ešte spali, boli totiž štyri hodiny ráno."

Seaborneová, ktorá pracuje v Burger King, uviedla, že nemala žiadne tehotenské príznaky a dokonca vraj mala pocit, že v poslednom období trochu schudla. Mala aj pravidelnú menštruáciu, takže nič nenaznačovalo tomu, že čaká dieťa. "Cítila som sa úplne normálne. Nebolo mi zle, neopuchli mi nohy a zmestila som sa do svojich šiat." hovorí tínedžerka, ktorá v auguste oslávila osemnáste narodeniny. Vraj je šťastie, že takmer vôbec nepije, lebo keby áno, tak by nevedomky ohrozila svoje nenarodené dieťa. "Robila som kopec vecí, vrátane dvíha ťažkých škatúľ, ktoré by som nerobila, keby som vedela, že som tehotná. Lilly-May je ale našťastie zdravá, všetko nakoniec dobre dopadlo," uzatvára Dion.