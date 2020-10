Tehotnú ženu donútili rodiť prirodzene: Hororový koniec pôrodu, o bábätko prišla!

K tragédii došlo minulý piatok v nemocnici Santa Casa de Misericordia v meste Belem v štáte Para. Dvadsaťšesťročná žena prišla o svoje dieťa kvôli pochybeniu tamojšieho zdravotníckeho personálu. Ten totiž odignoroval odporúčanie, aby porodila cisárskym rezom kvôli zdravotným problémom nenarodeného dieťatka. Lekári ženu prinútili rodiť prirodzene. No počas toho sa stalo niečo strašné; jeho hlavička sa odtrhla od tela. Následne museli chirurgovia odstrániť zvyšok bábätka z tela matky.

Nemocnica Santa Casa de Misericordia Zdroj: Google Street View

Manžel (25 zdrvenej mamičky pre brazílske médiá uviedol, že jeho partnerka bola v ôsmom mesiaci tehotenstva a do nemocnice pricestovala sanitkou okolo šiestej podvečer. Povedal, že ich vlastný lekár ju poslal do nemocnice s papiermi, podľa ktorých trval na tom, aby sa dieťa narodilo cisárskym rezom. Podľa policajnej správy žena napriek odporúčaniu lekára čakala pred pôrodom na pôrodnú sálu viac ako tri hodiny, aby porodila prirodzene. Jej kamarátka Amanda Vieiraová, ktorá ju odprevadila do nemocnice, údajne niekoľkokrát zdravotníkom zdôraznila, že nemôže rodiť prirodzene. "Nepočúvali a stále jej hovorili, aby tlačila. Zatlačila tak silno, že hlava sa dostala sestre do ruky a potom spadla na podlahu. Potom operatívne odstránili zvyšok tela," vysvetlil otec zosnulého dieťaťa.

Vieiraová povedala polícii, že pôrodná sála bola v tom čase plná ľudí, ktorí sa stali svedkami hrozného pôrodu. Jej rodiaca kamarátka bola v tom čase našťastie pod vplyvom sedatív. Lekári sa teraz snažia obhajovať tým, že dieťa nezabil prirodzený pôrod, ale že bolo mŕtve už pred pôrodom. Rodička o smrti svojho dieťaťa vie, ale nevie ako umrelo. Guvernér štátu Para Helder Barbalho vyzval na prepustenie zdravotníkov podieľajúcich sa na strašnom prípade a na urýchlenie vyšetrovania.