Kedy sa v Taliansku prvýkrát objavil KORONAVÍRUS? Zarážajúce zistenie!

Na výsledky štúdie poukázali aj čínske úrady. Podľa nich výskum ukazuje, že otázka pôvodu a šírenia koronavírusu je stále otvorená. To si ale autori štúdie nemyslia. „Naše poznatky iba ukazujú, že Čína nezachytila vírus včas,“ tvrdí jeden z autorov Giovanni Apolone z milánskeho ústavu pre liečbu nádorov.

Zdroj: SITA/AP

Prieskum prebiehal na vzorke 959 pacientov, ktorí sa v milánskom ústave podrobili vyšetreniu rakoviny pľúc. Väčšinou išlo o fajčiarov či bývalých fajčiarov vo veku do 65 rokov. Výskumníci urobili analýzu vzoriek odobratých od týchto pacientov a zamerali sa na prítomnosť protilátok špecifických pre koronavírus. Podľa ich záverov malo protilátky 12 percent skúmaných pacientov. Autori štúdie tvrdia, že v septembri 2019 vykazovali protilátky pacienti z piatich talianskych regiónov.

Okrem milánskeho ústavu pre liečbu nádorov sa výskumu zúčastnili aj odborníci z univerzít v Miláne a Siene.

K záverom sa ale niektorí talianski vedci stavajú skepticky. Poukazujú na to, že analýzy protilátok nemusia byť dostatočne presné. „Keby to tak bolo, tak by sa otvorila otázka, prečo nevzniklo viacero ohnísk ešte ďaleko skôr (ako vo februári),“ uviedol primár infekčného oddelenia milánskej nemocnice Sacco Massimo Galli.