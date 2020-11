Pribrali ste počas korony? Tieto 3 tipy vás zbavia pneumatiky na bruchu, aj keď sú fitká zatvorené

Zdroj: Getty Images

Zaguľatili ste sa počas pandémie? Pracujete z domu a váš najčastejší pohyb spočíva v presune od počítača do kuchyne, prípadne do obývačky? Pár kíl navyše počas pandémie koronavírusu „získalo“ viacero ľudí. Ste jedným z nich aj vy? Ak to nechcete nechať tak a záleží vám na tom, aby ste sa opäť vrátili do formy a mali zdravé a pekné telo, máme pre vás pár tipov. Myslíte si, že so zatvorenými fitnescentrami to nepôjde? Omyl. Stačí málo, aby ste sa cítili fit. Pozrite sa, aké aktivity môžete začať robiť už dnes.