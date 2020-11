Blondínka zdoláva najvyššie vrcholy svojským spôsobom: FOTO Ľudia nad ňou len krútia hlavou

COLORADO - Vysokoškoláčka Erin Tonová (22) zdoláva najvyššie vrcholy Colorada v netradičnej obuvi a oblečení. Vôbec jej vraj nevadí, že ľudia nad jej správaním väčšinou krútia hlavou a nerozumejú jej. Mladá Američanka je so sebou spokojná a svoju záľubu vníma ako prejav slobody a nezávislosti, z ktorej čerpá pocit šťastia a uvoľnenia.

Na fotografiách z najvyšších vrcholov Colorada vyzerá Erin Tonová tak, ako keby práve vybehla z nočného klubu. Atraktívna blondína však v topánkach na vysokých podpätkoch a perfektne padnúcich šatách zdolala v priebehu niekoľkých rokov 57 končiarov zo slávnych miestnych "štrnástok". Znamená to, že každý kopec, na ktorý v tejto obuvi vyliezla, dosahuje výšku aspoň 14 000 stôp, čiže približne 4200 metrov.

Vysokoškoláčka tvrdí, že jej vôbec nejde o to, aby vyzerala dobre. Chce vraj iba ukázať, že dosiahnuť niečo, o čom si ľudia myslia, že je nemožné, nemusí byť zložité. „Keď sa ľudia pýtajú prečo, tak ja sa pýtam prečo nie?“ hovorí. „Nepomáha mi, že som blondína a často si myslia, že mám 17 alebo 18 rokov.“

Svoj postoj k horám a domovu prehodnotila až vtedy, keď nastúpila na univerzitu v štáte New York v roku 2018 a rozhodla sa tráviť všetky prestávky v štúdiu turistikou.

„Život v Colorade som brala ako samozrejmosť. Je to symbolické, ako ďaleko som sa dostala. A to iba preto, lebo som sa veľmi snažila. Nikdy neurobím niečo hlúpe a neuvážené. Viem, aké sú moje hranice. Pre mňa je to zábavné a veselé,“ hovorí Erin.