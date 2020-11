Obrovská tragédia v obľúbenom lyžiarskom stredisku šokovala celý svet: 155 mŕtvych lyžiarov!

Nešťastie sa odohralo v lanovke, ktorou sa dopravovali lyžiari k zjazdovkám ležiacim vyššie na svahoch hory Kitzsteinhorn. Rovnako to bolo aj v ono sobotňajšie novembrové ráno na začiatku lyžiarskej sezóny, kedy do kabíny pre 180 ľudí smerujúcej do horského strediska nastúpilo 161 cestujúcich. Boli medzi nimi Rakúšania, Nemci, skupinka Japoncov a niekoľko lyžiarov pochádzajúcich zo Slovinska, Holandska, Veľkej Británie a ČR. Už čoskoro po výjazde zaznamenalo niekoľko pasažierov dym, ktorý vychádzal zo zadného, v tom čase prázdneho stanoviska vodiča. Medzitým už ale vozidlo vystúpalo po oceľovej rampe k ústiu tunela a vošlo dovnútra hory. Dráždivý dym v lanovke sa stával čoraz neznesiteľnejším, ale cestujúci nemali k dispozícii žiadne spojenie s vodičom. Po chvíli sa lanovka v tunli nečakane zastavila, čo využila malá skupina pasažierov na útek, keď rozbila okná.

Zdroj: Getty Images

Začínajúcu katastrofu v tom čase spozoroval aj vodič, ale jeho snaha otvoriť dvere vozidla bola márna. Ovládací systém bol požiarom vyradený z prevádzky. Až po chvíli sa podarilo východy aspoň núdzovo odistiť. Ľudia, ktorí ešte nestratili vedomie, mohli konečne vybehnúť na priľahlé servisné schodisko. Útekom z horiacej lanovky sa však dráma neskončila. Väčšina z turistov sa v panike vydala po úzkych schodoch hore, bez toho, aby si uvedomili, že príkro stúpajúci tunel funguje v prípade požiaru ako komín. Dusivý dym nedal nikomu z nich šancu, rovnako ako vodičovi a jedinému turistovi vo vozidle, ktorý práve schádzal tunelom do údolia. O inferne panujúcom v podzemí svedčí to, že prúd horúcich splodín vyrazil v hornej stanici lanovky všetky okná a zabil troch prítomných. Počet obetí nehody sa vyšplhal na celkových 155. Prevažovali Nemci (92) a Rakúšania (37), desať obetí pochádzalo z Japonska, osem z USA, štyri zo Slovinska, dve z Holandska a jeden z Británie. Zahynula i česká inštruktorka lyžovania.

Zdroj: profimedia.sk

Pri následnom vyšetrovaní tragédie výrazne pomohli výpovede dvanástich ľudí z lanovky, ktorí si zachránili život tým, že pred požiarom utiekli k dolnému ústiu tunela. Jeho bezprostrednou príčinou bola podľa znalcov porucha teplovzdušného kúrenia, ktoré bolo dodatočne namontované v zadnej kabíne vodičia. Spotrebič, ktorý vôbec nebol určený na použitie v dopravných prostriedkoch, sa prehrial a zapálil olej z hydraulického systému. Od toho potom oheň preskočil na zvyšok vozidla. K vysokému počtu obetí prispeli aj ďalšie faktory. Tunel dlhý 3300 metrov, vyrazený začiatkom 70. rokov minulého storočia v horskom masíve, napríklad neumožňoval bezpečnú evakuáciu toľkých cestujúcich. S masovou evakuáciou ale nepočítala ani konštrukcia vozidiel nasadených do prevádzky po modernizácii lanovky v roku 1993. Ich dver a okná nešli otvoriť zvnútra a niektoré materiály, z ktorých bola kabína vyrobená, boli horľavé.

Zdroj: profimedia.sk

Kvôli požiaru bolo súdených šestnásť ľudí z radov konštruktérov lanovky a jej prevádzkovateľov. Vo februári 2004 ale salzburský súd všetkých oslobodil s tým, že vina je príliš rozptýlená, než aby bolo možné odsúdiť konkrétn osoby. Prekvapivý verdikt potvrdil odvolací súd. Bez výsledku skončili aj neskoršie snahy o obnovenie procesu, ktorých iniciátori tvrdili, že sa po tragédii objavilo ničenie a falšovanie dôkazov. Podarilo sa dosiahnuť len to, že pozostalí dostali odškodnenie v celkovej výške 13,9 milióna eur. Kaprunská pozemná lanovka už po nešťastí nebola obnovená, jej úlohu dopravovať lyžiarov a turistov od parkoviska ku zjazdovkám prevzala nová kabínková lanovka, postavená v roku 2001. Až do roku 2014 ale zostala na mieste konštrukcie s koľajnicou, po ktorej sa lanovka dostávala od spodnej konečnej stanice do tunela. Okrem výsekov v lesnom poraste dnes pripomína kaprunskú tragédiu ešte pamätník, ktorý otvorili na pamiatku obetí v novembri 2004.