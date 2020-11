Pitva pacientov, ktorí zomreli na COVID-19, odhalila strašné skutočnosti

LONDÝN - Vedci najnovšie skúmali pľúca ľudí, ktorí podľahli chorobe COVID-19. Zistili, že vo väčšine prípadov zanechá choroba na tomto orgáne trvalé a rozsiahle poškodenia. Expertom to môže pomôcť pochopiť, čo stojí za syndrómom známym ako "dlhý COVID", pri ktorom pacienti trpia pretrvávajúcimi príznakmi celé mesiace.

Experti sa zamerali na pľúca pacientov, ktorí podľahli následkom nákazy vírusom SARS-CoV-2. "Zistenia naznačujú, že COVID-19 nie je iba choroba spôsobená smrťou buniek infikovaných vírusom, ale je pravdepodobne dôsledkom toho, že tieto abnormálne bunky pretrvávajú v pľúcach dlho," uviedol vedúci štúdie, profesor kardiovaskulárnych vied Mauro Giacca z londýnskej King's College.

Vedecký tím analyzoval vzorky tkaniva z pľúc, srdca, pečene a obličiek 41 pacientov, ktorí zomreli na COVID-19 v talianskej univerzitnej nemocnici v Terste v období od februára do apríla 2020. Neodhalili síce zjavné príznaky vírusovej infekcie alebo dlhotrvajúceho zápalu v iných orgánoch, no zato zistili, že choroba masívne ničí pľúca a oberá ich o zdravé tkanivo, ktoré zároveň zjazvuje. "Dalo by sa veľmi dobre predpokladať, že jedným z dôvodov, prečo existujú prípady dlhého COVIDU, je skutočnosť, že dochádza k rozsiahlemu ničeniu pľúcnych tkanív," vysvetlil Giacca. Aj keď sa pacient z choroby úplne vylieči, škoda na pľúcach je skutočne masívna.

Rastúce dôkazy z celého sveta naznačujú, že malá časť pacientov, ktorí sa zotavili z COVID-19, môže ešte dlho pociťovať celé množstvo pretrvávajúcich príznakov vrátane únavy, mozgového zatmenia a dýchavičnosti. Profesor skonštatoval, že takmer všetci skúmaní pacienti vykazovali charakteristiky jedinečné pre COVID-19 v porovnaní s inými formami zápalu pľúc. Zaznamenali napríklad u nich rozsiahlu zrážanlivosť krvi v pľúcnych tepnách a žilách. Taktiež zistili, že niektoré pľúcne bunky boli abnormálne veľké a mali veľa jadier. Ide o výsledok fúzie rôznych buniek do jednotlivých veľkých buniek v procese známom ako syncytia.

Výskum publikovaný v časopise Lancet eBioMedicine informuje aj o tom, že samotný vírus je stále prítomný v mnohých druhoch buniek. "Prítomnosť týchto infikovaných buniek môže spôsobiť hlavné štrukturálne zmeny pozorované v pľúcach, ktoré môžu pretrvávať niekoľko týždňov či dokonca mesiacov," dodal Giacca.