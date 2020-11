FOTO Pri renovácii kostola objavili tajný odkaz z roku 1941: Pri jeho čítaní vám budú tiecť slzy

Na Kostole svätého Jakuba v Antverpách momentálne prebiehajú renovačné práce, ktoré majú priniesť väčšiu ochranu štruktúry historickej budovy. Jeden zo stavebníkov počas prác objavil vo vnútri ornamentu na strope zápalkovú škatuľku, v ktorej bol umiestnený kus papiera. Je na ňom napísaný odkaz, ktorý štyria robotníci pracujúci na kostole 21. júla 1941 adresovali súčasným generáciám. Bol podpísaný Johnom Janssenom, Julom Gyselinckom, Louisom Chantrainom a Jul Van Hemeldonckom. Vysvetľujú v ňom, v akých ťažkých podmienkach museli pracovať pred 79 rokmi.

V odkaze sa píše: "Keď tento strop bude musieť byť znovu premaľovaný, my už nebudeme na tomto svete. Cítime potrebu povedať ďalším generáciám, že sme nemali šťastný život. Prežili sme dve vojny, jednu v roku 1914 a druhú v roku 1940. Počas práce na tomto kostole hladujeme a dostávame za to len pár centov. Nasledujúcim generáciám chceme dať nejaké rady pre prípad, že znova vypukne nejaká vojna. Spravte si dostatočné zásoby jedla ako napríklad ryža, káva, múka, tabak, obilie a pšenica. Užite si život ako najviac sa len dá a keď to bude potrebné, znovu sa ožeňte. A tým, ktorí sú ženatí, odkazujeme, aby sa dobre starali o svoju rodinu.

Zdroj: Getty Images

Po zverejnení odkazu na oficiálnej stránke antverpského miestneho úradu na Instagrame ho zaplavili stovky komentárov. Mnohí ľudia vyjadrili vieru, že úrady vypátrali rodiny spomínaných robotníkov, aby si mohli prečítať slová, ktoré po sebe zanechali. Zároveň viacerí užívatelia priznali, že odkaz úplne zmenil perspektívu, s akou nazerajú na súčasnosť. "Každý sa sťažuje, aký je tento rok strašný. No v porovnaní s tým, v akých podmienkach žili títo robotníci, je to asi nič," podotkla trefne jedna osoba.