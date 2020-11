VIDEO Veselá poslankyňa z OĽaNO sa opäť predviedla: Výbuch smiechu a skrývačka pod pultíkom!

BRATISLAVA - V parlamente bolo opäť veselo. Postarala sa o to už dnes veľmi známa poslankyňa OĽaNO Romana Tabák. Tentokrát išlo o dodržiavanie opatrení v pléne Národnej rady SR. Poslanci musia pracovať v zásade s rúškom na tvári, no to, ktoré si priniesla Tabák bolo zjavne dosť hrubé, a tak nemohla dýchať. To, ako celú situáciu prežívala sa ale stalo minimálne úsmevným.

Všetko sa začalo po tom, ako prišiel do parlamentu predložiť vládnu novelu zákona minister financií Eduard Heger z OĽaNO. Poslankyňa ho následne pri rečníckom pulte privítala v parlamente. Už pri prvých slovách ju však podpredseda NR SR Milan Laurenčík poprosil, aby rozprávala bližšie k mikrofónu, lebo ju nie je dostatočne počuť. "To je tým rúškom," zareagovala v momente Tabák, na čo sa ozval smiech. "Môžem si ho dať dole?" spýtala sa vedúceho schôdze Tabák, ktorý jej to však neodporúčal, lebo by jej hrozila vyše tisícová pokuta. "To je moc veľa," zašomrala Tabák s úsmevom.

VIDEO Romana Tabák v pléne Národnej rady vybuchla od smiechu:

Došiel jej dych a nastúpili emócie

Po chvíli rečnenia ale Tabák čoraz viac lapala po dychu, až to nevydržala. "Veľmi zle sa dýcha v tomto rúšku," opäť sa pootočila k Laurenčíkovi. "Prosím?" spýtal sa podpredseda NR SR. Následne na to, to už poslankyňa nevydržala a so slovami "Pardon, musím sa vydýchať," sa stratila pred zrakmi poslancov aj online sledovateľov schôdze. Skryla sa totiž so smiechom pod pultík zrejme, aby nikoho bez rúška neohrozovala. Na čo s úsmevom reagoval Laučenčík.

"Pani poslankyňa, kľudne sa nadýchnite. Ale ... teraz ste nám zmizla z obrazu aj pod pult ..." skonštatoval prekvapený Laurenčík. Následne ju v poslednej chvíli zachránili až poslaneckí kolegovia, ktorí jej doniesli jednorazové a tenšie rúško. "Asi je moc hrubé," dodala možnú príčinu Tabák. Podpredseda parlamentu jej napokon ešte doniesol aj vodu.