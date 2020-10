Dievčina náhodou odhalila absolútne nechutný zlozvyk svojho priateľa: Myslela som, že žartuje!

V príspevku 21-ročná žena opísala, ako jej priateľ povedal, že vďaka strave s vysokým obsahom vlákniny si nemusí utierať zadok po vykonaní veľkej potreby. Dvadsaťosemročný mladík vraj nepoužíva bidet a dokonca sa po návšteve toalety ani neosprchuje. Dievčina preto teraz prosí užívateľov o radu, ako sa zachovať. V úvode vysvetlila, že jej priateľ Reddit nepoužíva. Niekedy mu len ukáže vtipné obrázky alebo prečíta zábavné príbehy iných ľudí, ako to urobila aj nedávno. "Raz som nahlas prečítala príspevok o niekom, koho priateľ si po veľkej potrebe neutrel zadok a na spodnej bielizni mu zostali šmuhy," uviedla.

Očakávala, že partner sa zasmeje. On ale len sucho odvetil, že je to preto, že nemá dostatok vlákniny. Žena sa ho spýtala, ako to myslel, na čo vysvetlil, že pokiaľ človek konzumuje dostatok vlákniny, jeho stolica je pevná, nedrobí sa, a preto nie je potrebné utierať si zadok. "Bola som ohromená. Niekedy si zo mňa strieľa, takže som si myslela, že žartuje, ale on to myslel vážne," napísala ďalej.

Zdroj: Getty Images

Dievčina trvala na tom, že po akejkoľvek stolici je potrebné sa utrieť, chlapík ale stále tvrdil, že dostatok vlákniny tento problém dokonale vyrieši. Žena sa na tento nepríjemný incident rozhodla zabudnúť, no na druhý deň jej priateľ prišiel domov s vlákninovými doplnkami stravy. "Zasmial sa a povedal, že by som mala byť rada, že ušetríme za toaletný papier, keďže som jediná, kto ho potrebuje." Svojmu priateľovi adresovala niekoľko hanlivých slov, no on len zahlásil, že je príliš citlivá. Okrem toho sa stala pre svojho priateľa neatraktívnou, čo viedlo k problémom aj v spálni. Autorka príspevku by sa s priateľom rada porozprávala, no vie, že by sa opäť nahneval. Faktom však zostáva, že jeho správanie nepovažuje za normálne, čo potvrdili aj viacerí užívatelia. "Nie si blázon, toto je neslušné. A ak sa nikdy neutiera, ako môže vedieť, že tam nie je čo utierať? Fuj," podotkol jeden z nich.