Dlhodobý COVID-19: Vedci odhalili štyri rôzne syndrómy u pacientov, ktorí sa vyliečili

Veľa pacientov prekonalo ochorenie COVID-19 v priebehu dvoch týždňov a následne sa zaradili do bežného života bez väčších komplikácií. Stále je však veľmi veľa tých, ktorí trpia následkami nákazy aj dlhé mesiace po tom, ako sa z nej vyliečili, informoval britský Národný inštitút pre výskum zdravia vo svojej štúdii. Na základe rozhovorov so štrnástimi členmi skupiny pre dlhodobú podporu COVID-19 na Facebooku a posledného zverejneného výskumu odborníci zistili, že množstvo ľudí trpí aj po negatívnom testovaní viacerými zdravotnými potiažami, ktoré im bránia normálne fungovať a chodiť do práce. Patria sem najmä komplikácie s dýchaním, mozgom, srdcom a kardiovaskulárnym systémom, obličkami, črevami, pečeňou a pokožkou. Zdravotníci tiež hovoria aj o častých psychických problémoch pacientov. Vedci na základe prejavujúcich sa príznakov ich rozdelili do štyroch skupín syndrómov:

trvalé poškodenie pľúc a srdca

syndróm intenzívnej starostlivosti

syndróm vírusovej únavy

pokračujúce príznaky COVID-19

"Niektorí potrebujú zdravotnú starostlivosť okamžite, iní zvládajú ochorenie doma a príznaky sa zhoršujú až neskôr," uvádza lekárka Elaine Maxwellová v správe, v ktorej zhrnula možný dopad pandémie na zdravotný systém. Spolu s kolegami zistila, že hoci mnohí ľudia prekonali COVID-19 bez príznakov alebo mali len ľahký priebeh, môžu v budúcnosti predstavovať záťaž pre zdravotný systém. Môžu sa u nich totiž objaviť rôzne následky ochorenia vyžadujúce starostlivosť a liečbu. Negatívny test teda ešte automaticky neznamená koniec zdravotným komplikáciam.