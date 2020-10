VIDEO Toto nemal nik vidieť! Matka totálne zahanbila svojho syna počas vyučovania cez Zoom

NEW YORK - Ach, tak toto bol teda poriadny trapas! Matka žiaka zo Spojených štátov sa nechtiac ukázala nahá jeho spolužiakom počas online vyučovania. Väčšina ľudí sa na videu nedokáže prestať smiať, no sú aj takí, ktorí sa pozastavujú nad tým, že matka sa pred deťmi nehanbí ukazovať v Adamovom rúchu.

Štrnásťsekundové video obletelo sociálne siete a baví užívateľov po celom svete. Chlapec menom Tayvion sa zúčastňuje online výuky so svojimi spolužiakmi cez Zoom. V jednej chvíli do izby vstúpi jeho mama a hľadá niečo. Problém je, že je úplne nahá. Akonáhle to zbadá učiteľka, zakričí, aby žiak okamžite vypol kameru na počítači. "Preboha, kto sa tam prechádza nahý? Vypni kameru, Tayvion!"

Keď si jeho mama uvedomila, čo sa práve stalo, rýchlo utiekla zahanbená preč. Trapas je už ale na svete a stihol pobaviť milióny ľudí. "Nedokážem sa prestať smiať, hlavne na výraze toho chlapca," napísal jeden užívateľ. Druhí zas dávajú do pozornosti študenta, ktorý sa počas hodiny zjavne nudil a takmer zaspal. Nahá spolužiakova mama ho ale hneď prebrala.

Našli sa však aj takí, ktorým video vôbec nepovažujú za vtipné. Poukazujú na to, že Tayvion je už príliš veľký na to, aby sa mama v jeho prítomnosti promenádovala nahá.