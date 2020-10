Nové hrozivé zistenia o KORONAVÍRUSE: Po tomto si budete umývať ruky ešte častejšie!

Z výsledkov pokusu vyplýva, že vírus SARS CoV-2 dokáže prežiť na ľudskej pokožke až deväť hodín, čo je štvornásobne dlhšie ako u chrípkového vírusu typu A, ktorý sa tiež šíri kvapôčkami z dýchacích ciest. "Vytvorili sme model, ktorý umožňuje bezpečnú reprodukciu aplikácie patogénov na ľudskú pokožku a objasnili sme stabilitu SARS-CoV-2," uviedli autori štúdie v časopise Clinical Infectious Diseases.

Analyzovali vzorky pokožky z tela zosnulého zmiešané s novým koronavírusom a vírusom typu A. Takto zistili, že A vírus prežil dve hodiny a SARS-CoV-2 až deväť. To naznačuje, že nový koronavírus má v porovnaní s vírusom A výrazne vyššiu stabilitu prežívania na ľudskej koži. SARS-CoV-2 bol zároveň oveľa odolnejší aj po zmiešaní s hlienom z horných dýchacích ciest. V tomto prípade prežil jedenásť hkdín, zatiaľ čo vírus A iba 1,69 hodiny. Potešiteľné je aspoň to, že oba vírusy boli úplne zničené do pätnástich sekúnd po použití dezinfekčného prostriedku na ruky s obsahom 80-percentného alkoholu.

Zdroj: Getty Images

Výsledky štúdie potvrdzujú zistenia Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb, ktoré v rámci prevencie súvisiacej so súčasnou pandémiou odporúča používať dezinfekčné vreckovky na ruky s obsahom alkoholu 60 až 90 percent alebo umývanie rúk mydlom a vodou najmenej dvadsať sekúnd. "SARS-CoV-2 môže mať vyššie riziko kontaktného prenosu ako vírus chrípky A, pretože je na ľudskej pokožke oveľa stabilnejší. Výsledky našej štúdie poukazujú na dôležitosť dodržiavania správnej hygieny rúk. Výskum môže prispieť k rozvoju lepších stratégií kontroly a prevencie súvisiacej s COVID-19, aby sa podarilo eliminovať druhú vlnu pandémie a prípadne zabrániť nástupu tej tretej," dodali vedci.