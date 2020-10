Ďalší dôsledok nákazy KORONAVÍRUSOM? Vedci varujú pred záhadným syndrómom u dospelých

Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb upozornilo na ďalšie nebezpečenstvo súvisiace s novým koronavírusom. Podľa výsledkov štúdie zverejnenej v časopise Morbidity and Mortality Weekly Report sa u dospelých infikovaných môže vyvinúť potenciálne smrteľný multisystémový zápalový syndróm podobný tomu, ktorý bol doteraz zaznamenaný iba u detí. Do výskumu sa síce zapojilo len 27 osôb, ale podľa vedcov by nebolo správne ich prehliadať. Išlo o prípadové štúdie pacientov, ktorí boli infikovaní SARS-CoV-2 alebo mali v tele vytvorené protilátky. Ochorenie COVID-19 sa však u nich neprejavovalo typickými respiračnými symptómami, ale trpeli búšením srdca, mali problémy s tráviacim traktom, pokožkou či mozgom. Traja z nich následkom ochorenia podľahli.

"Títo hospitalizovaní mali v tele silný zápal a trpeli dysfunkciou mimopľúcnych orgánov. Práve tieto stavy sú obvykle sprevádzané zlyhaním dýchania. Paradoxné je, že pacienti vykazovali len minimálne respiračné symptómy," píše sa v článku. Autori štúdie označili tento stav ako multisystémový zápalový syndróm dospelých (MIS-A), ale to, či súvisí s COVID-19, musia overiť ďalšie pozorovania. Tento stav je veľmi podobný multisystémovému zápalovému syndrómu detí (MIS-C), ktorý lekári zaznamenali ešte v prvej vlne pandémie. Aj keď deti majú zvyčajne miernejší priebeh ochorenia COVID-19, objavilo sa niekoľko stoviek prípadov, kedy sa u malých pacientov vyvinul akútny zápalový stav podobný príznakom toxického šoku a atypickej Kawasakiho chorobe.

Zatiaľ nie je jasné, aké sú príčiny vzniku MIS-A aj MIS-C. Je ale pozoruhodné, že všetci okrem jedného z pozorovaných pacientov patrili k rasovým alebo etnickým menšinám. Tento fakt len potvrdzuje výsledky predošlých štúdií, podľa ktorých patria Aziati a Afroameričania do rizikovejšej skupiny, čo sa týka nákazy novým koronavírusom. V správe je zároveň uvedené, že iba necelá tretina dospelých pacientov bola negatívne testovaná na SARS-CoV-2, ale mali pozitívny test na protilátky. Podľa vedcov to naznačuje, že syndrómy MIS-A a MIS-C môžu byť postinfekčnými procesmi ochorenia COVID-19.