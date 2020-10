Vedci prezradili, čo znamená, keď sa vám sníva o rozbitom mobile: Nie je to nič potešujúce!

Zazvoní a my hneď reagujeme. Ak ho stratíme, zmocní sa nás panika. Podľa psychoanalytika Michaela Storyho sa náš mobil podobá plyšovej hračke. "Rovnako ako má kožúšok nahradiť materskú nehu, tak i mobilný telefón v podstate predstavuje vzťah k druhému," hovorí expert. To by čiastočne vysvetľovalo náš citový vzťah k malému elektronickému prístroju. Celý deň je tento prístroj svedkom všetkej našej komunikácie s ostatnými smrteľníkmi prostredníctvom telefonovania SMS, mailov a sociálnych sietí. Naše podvedomie nezostáva pozadu a pripomína nám ho v noci. "Ak sme sa s niekým pohádali, dozvedeli sme sa zlú správu alebo sme sa rozišli s partnerom, môže sa v našom sne telefón rozbiť. To ukazuje na nejednoznačnosť citového vzťahu, ktorý nás spojuje s druhým," uvádza psychoanalytik.

Zdroj: Getty Images

V prípade, keď sa vás konverzácia a city k druhému dotýkajú a zraňujú vás, pôsobí sen ako varovanie. Rozbitý prístroj totiž podľa terapeutky Christiane Riedelovej symbolizuje dôsledky nezdravého vzťahu, ktorý nás neuspokojuje. Ďalšia funkcia smartfónu spočíva v tom, že je schopný zaznamenávať naše osobné údaje - fotky, správy, maily, čísla či poznámky. "V Spojených štátoch sa hovorí o self-object, teda o predmete, ktorý predstavuje predĺženie nás samotných," podotýka Stora. Mobil je podľa neho akýmsi spôsobom "vrytý" do našej duše, svedčí o našej histórii, radostiach a strastiach, o túžbach i frustrácii.

Možno ste na svoj telefón vďaka jeho dizajnu, veľkej obrazovke či kvalite fotografií hrdí. S radosťou ho kontrollujeme, počúva nás na slovo. Keď nám ale vo sne spadne na zem, táto moc slabne. Situácia sa nám vymyká z rúk, a to nás robí nešťastnými. U ľudí postihnutých syndrómom digitálneho vyhorenia je to presne naopak. "Vzťah k ostatným prostredníctvom obrazovky ich vrhá do napätia a stresu, že si takmer želajú, aby im mobil vypadol z rúk. To, že si túto predstavu konkretizujú vo sne, ich nakoniec oslobodzuje. A dúfajme, že ich to aj vedie k tomu, aby neboli na prístroji tak veľmi závislí," konštatuje Stora.