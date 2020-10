Neuveríte, kto je najväčším konzumentom kávy: A toľkoto sa jej vypije ročne

Prvý október má prívlastok "deň kávičkárov". Je to deň, kedy sa oslavuje káva, jej pôvod, výroba, príprava, rozmanité druhy a chute. Kofeín, hlavná zložka kávy, má na ľudský organizmus pozitívne účinky. Pôsobí ako stimulant, čím sa zlepšuje vitalita životne dôležitých orgánov.Taktiež chráni bunky pred rozkladom, čím pôsobí preventívne pred vznikom neurotických, srdcových a pohybových ochorení. Rovnako urýchľuje metabolizmus. Odporúčaná denná dávka pre dospelého človeka by nemala prekročiť 350 - 400 mg kofeínu za deň.

Zdroj: Getty Images

Kofeín je však aj látkou, ktorá pomáha predčasne narodeným deťom, keď sa im podáva prvé hodiny po ich príchode na svet. Podporuje totiž srdcovú činnosť, zvyšuje krvný tlak, dokáže zabezpečiť okysličenie mozgu a pľúc, keď kvôli ich nezrelosti u bábätiek dochádza k problémom s dýchaním a celkovému poklesu hladiny kyslíka v krvi. "Hneď po narodení dostane predčasniatko kofeín v dávke, ktorá by prepočítaná na kilo hmotnosti predstavovala vypitie približne 25 káv," uviedla primárka oddelenia neonatologickej intenzívnej medicíny DFN v Košiciach Vanda Chovanová. Práve v Košiciach vznikol projekt Bam-beano café (Coffee bean + baby = Bam-beano café), kedy kúpou kávy v istej košickej kaviarni podporia kávičkári starostlivosť o predčasne narodené deti na tomto oddelení. "Chceli sme spojením milovníkov kávy a kofeínu so svetom predčasne narodených detí dostať do povedomia verejnosti, že títo výnimoční bojovníci sú medzi nami, potrebujú našu starostlivosť, ale aj finančnú podporu, aby niekedy v budúcnosti mohli aj oni sedieť v kaviarni, čítať, diskutovať, alebo len tak obyčajne sa pri káve tešiť zo života," dodala Chovanová.

Zdroj: Getty Images

Medzinárodný deň kávy v kontexte predčasne narodených detí sa rozhodlo osláviť aj občianske združenie Malíček, ktoré vzniklo z iniciatívy rodičov s predčasne narodenými deťmi. "Keďže sú to práve títo najmenší bojovníci, pre ktorých je kofeín doslova životabudičom, aj prostredníctvom tohto dňa chceme prispieť k zvýšeniu povedomia o problematike predčasných pôrodov a špecifických požiadavkách predčasniatok," povedala predsedníčka Malíčka Ľubica Kaiserová.

Zaujímavosti nielen o káve

- Denne sa celosvetovo vypije až 2,25 miliárd šálok. Celosvetovo sa zároveň podľa WHO narodí každé desiate dieťa predčasne, čo je ročne 15 miliónov detí ročne.

- Káva bola objavená v 9. storočí v Etiópii. Posledných tridsať rokov je zaznamenaný až 30-percentný nárast predčasných pôrodov.

- Plody kávovníka sú považované za ovocie. Na Slovensku 700 predčasniatok patrí k najrizikovejším, ich váha nepresiahne 1500 gramov.