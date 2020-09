K taxikárovi nastúpila starenka a totálne ho dojala: Jej SLOVÁ by si mali prečítať všetci

BRATISLAVA - Neznámy taxikár prehovoril o svojom zážitku so staršou zákazníčkou. Počas jazdy sa začali rozprávať o súčasnej pandemickej situácii a o nosení rúšok, ktoré mnohí ľudia podceňujú. Vodiča slová starenky, v ktorých sa ukrýva kus pravdy, naozaj dojali.

"Nastúpila ku mne stará pani, tak, ako sa patrí - s rúškom. Nie ako niektorí, že ich musíte prosiť, aby si ho nasadili. Slušne pozdravila a povedala adresu. Išli sme a pani sa ma spýtala, aký mám deň," začína svoje rozprávanie muž na facebookovej stránke Denník taxikára. Hoci bola jeho zákazníčka už v pokročilom veku, prekypovala elánom a dobrou náladou. A ako to už v dnešných dňoch chodí, rozhovor sa točil najmä okolo korony.

Dôchodkyňa sa posťažovala na svojho suseda, ktorý nenosí rúško, nedodržiava hygienu a vraj si domov vodí rôznych ľudí. Taxikár jej pritakal, tiež má podobné skúsenosti so zákazníkmi, ktorí odmietajú dodržiavať opatrenia proti šíreniu nákazy. "Nato pani povedala, že toto je nič oproti tomu, čo zažívala cez vojnu. Podľa nej sa teraz máme veľmi dobre. Čo by vraj ľudia vtedy dali za nejakú rúško alebo to, že im niekto zakáže ísť na nejaké podujatie," pokračuje taxikár. Situáciu podľa starenky nechápu ani jej pravnúčatá a zo všetkého sa len smejú. "Žijeme rýchlo a zabúdame na skutočné hodnoty. Aj doba nás k tomu núti, ale zdravie máme len jedno a žijeme iba raz," dodal dojatý šofér.

Zdroj: Getty Images

Jeho príspevok si vyslúžil množstvo pochvalných reakcií, pričom väčšina užívateľov s ním absolútne súhlasí. "Máme sa moc dobre, a preto si neceníme skoro nič. Skôr či neskôr príde ďalší reset. Ľudia, čo zažili tieto hrôzy, vymierajú a tí, čo bojovali s fašistami a neskôr komunistami, už nemajú silu robiť osvetu. A vďaka magorom, ktorí tieto dve zvrátené zriadenia obhajujú, sa jedno alebo druhé vráti. Škoda, že sme tak hlúpi a nepoučíme sa z minulosti," myslí si Peter a zďaleka nie je sám. "Čím sa majú ľudia lepšie, tým viac frflú," napísal Gabriel.