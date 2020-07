Z rozhovoru bratislavského taxikára a zákazníka pôjdete do kolien: Toto napíše len sám život!

Na facebookovej stránke Denník taxikára sa objavil zaujímavý rozhovor, ktorý istý taxikár viedol so svojím zákazníkom začiatkom júla. Ten sa ho pýtal, či sa ešte v taxíku musí nosiť rúško. Vodič odvetil, že áno, musia ho mať obaja. Muž však so sebou žiadne nemal, tak nevedel, čo má robiť. Zrazu však dostal spásonosný nápad. "Mám tu náhradné spodky a ponožky," zahlásil. Taxikár sa po týchto slovách neubránil smiechu. Muž si teda natiahol na hlavu spodky a sadol si dozadu, aby ho nebolo vidieť. "Dobre sme sa na tom zasmiali. Len si to predstavte, alebo si to vyskúšajte," napísal taxikár.

Zdroj: Getty Images

Užívatelia nešetrili trefnými komentármi. Peter napríklad poznamenal, že ak by to bola slečna, čo mala so sebou náhradné tangá, mohlo to byť ešte zaujímavejšie. Viacerí zase podotkli, že hádam boli tie spodky aspoň čisté. Alena pri tejto príležitosti spomenula vlastnú príhodu, kedy chcela ísť do pekárne, ale nemala rúško. Bola však so svojím psom, ktorý mal oblečené tričko. "Tak som ho vyzliekla a navliekla na hlavu. Bolo celé od chlpov, ale tie tri minúty som to vydržala. Predavačka boli v šoku," napísala Alena.