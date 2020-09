VIDEO Kňaz s rúškom na tvári čítal kázeň, no zrazu prestal: Veriaci sú z toho, čo sa stalo, v šoku

Kňaz, známy ako Reverend Jude, pôsobil ako duchovný riaditeľ Kamerunského združenia katolíckych mužov. Jeho smrť bola zachytená na videu, ktoré zdieľal na Twitteri právnik a bývalý riaditeľ nigérijskej Národnej komisie pre ľudské práva Chidi Odinkalu. Reverenda na ňom vidno rečniť pred veriacimi počas omše, ktorá sa konala v meste Douala na pobreží. Stál na pódiu a na tvári mal ochrannú masku. V istom momente si však spravil dlhšiu pauzu. Prevrátil očami a spadol na zem.

#LifeIsShort



Rev. Fr Jude., CMA, Spiritual Director of CMA Diedo, in Cameroon's commercial capital, Douala, was preaching the Homily at Mass earlier today when this happened. #RIP pic.twitter.com/dDGlA5mC98