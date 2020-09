VIDEO Dievčine bolo nevoľno, zašla k lekárke: Tá sa skoro pozvracala z toho, čo s z nej vytiahla

Nechutné video pochádzajúce z ruského Dagestanu a zachytáva zákrok lekárky, ktorá vytiahla z hrdla mladej ženy vyše 120 centimetrov dlhého hada. Pacientka pochádza z dediny Leviši a sťažovala sa vraj na nevoľnosť, tak ju previezli do nemocnice. Tam jej v anestézii doktorka aplikovala do orálneho otvoru hadicu, s ktorou sa jej podarilo plaza vytiahnuť. Pri zákroku vidno, ako vraští tvár a z celej situácie je značne znechutená. Video zachytáva aj to, ako so zdravotnou sestrou vložia hada do smetnej nádoby.

Pacientke sa pravdepodobne dostal had do tela cez ústa, keď si zdriemla v záhrade. Podľa miestnych obyvateľov sa takéto prípady už v minulosti stali, preto neodporúčajú ľuďom spávať vonku. Niektorí užívatelia sociálnej siete komentujú príspevok s tým, že ide o parazita, iní zasa tvrdia, že na cudzopasníka je až príliš dlhý.