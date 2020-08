VIDEO Mladík daroval nič netušiacej priateľke rozpustné bikiny: Chudera, v mori ostala úplne nahá

Londýnčan Julius Dein si užíval slnečný deň na pláži spolu so svojou priateľkou Estelle, ktorá sa tešila novým bikinám. Podišla na breh, chvíľu tam postávala a skúšala vodu nohami. Trvalo takmer dve minúty, kým sa úplne ponorila do vody. Vtedy sa Julius začal ohromne baviť. "Podľa návodu na použitie by malo trvať 15 až 30 sekúnd, kým sa chemikálie dostanú do vzduchu a bikiny sa rozpustia. Je to také zlé, ale zároveň také dobré," hovorí Julius vo videu.

A dočkal sa. Estelle si spočiatku užívala vodu, no neskôr si všimla, že bikiny sú fuč. Na záberoch sa zmätene pozerá najprv na svoje telo pod hladinou a potom okolo seba v snahe nájsť stratené plavky. Napokon zakričí na Juliusa a oznámi mu, že jej plavky z ničoho nič zmizli.

Mladík predstieral, že netuší, o čom Estelle hovorí. Nejaký čas ju nechal plávať vo vode nahú, ale napokon jej doniesol osušku. Pravdepodobne vtedy sa dievčina dozvedela o tom, že plavky nestratila a ani ich nikto neukradol. Za všetko totiž mohol jej priateľ.