Brunetka zverejnila FOTO v plavkách, spustila sa lavína krutosti: Rázna odpoveď neprajníkom

Hviezda Instagramu Ariella má ťažké srdce na ľudí, ktorí mali potrebu okomentovať jej fotku v bikinách na tenisovom kurte. Viacerí ju nazvali "nechutným prasaťom", iní užívatelia ju zas vyzvali, aby schudla. Nyssaová priznala, že jej chvíľu trvalo, kým si zvykla na svoje telo. "Toľko trollov, toľko nenávistných komentárov mieriacich na moje telo. Je to šialené," uviedla.

Kedysi si Austrálčanka všetky tieto komentáre brala k srdcu a neprajníkov nechávala vyhrať. O svojej predošlej neistote z vlastného tela sa podelila v instagramovom príspevku, ktorý oslovil 500 000 sledovateľov. "Nikdy nie je v poriadku hovoriť alebo písať nepekné veci ľuďom o ich hmotnosti," napísala. Pozitívna podpora, ktorú získala na Instagrame, ju prinútila uvedomiť si, že tí, ktorí jej venovali kruté slová, sú v podstate nešťastníci. "Som z toho v rozpakoch, je mi z nich zle. Aj napriek nim som ale stále tu."

Ariella príspevkom vyvolala horlivú diskusiu žien o tom, ako si väčšina mužov myslí, že má právo komentovať postavu nežnejšieho pohlavia. Často uverejňuje príspevky, ktoré majú ženám pomôcť zvýšiť sebavedomie o vlastnom tele. Založila aj aplikáciu "The Self Love Bible", ktorá má každodenné a mesačné výzvy na zvýšenie sebavedomia a celkového zdravia. Brunetka priznala, že stále jej na Instagrame niekto píše a kritizuje jej celulitídu. Podľa nej je smutné, že sa na celulitídu stále pozerá ako na niečo zlé a negatívne. "Celulitída je krásna! Je súčasťou mňa. Vďaka nej som sama sebou. Nikdy by som to nezmenila, bez ohľadu na to, čo hovoria ostatní," odkázala.