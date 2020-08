Neskutočná rodinná tragédia: Otca so synom, ktorí boli lekári, zabil KORONAVÍRUS

Carlos Vallejo (89) a jeho otec Jorge (57) boli 21. júna, na Deň otcov, v skorých ranných hodinách hospitalizovaní s ochorením COVID-19. Starší z dvojice zomrel hneď na druhý deň, jeho syn bojoval s nákazou ešte tri týždne. Jorge bol už na dôchodku, takmer polstoročie pracoval ako pôrodník a gynekológ. V Miami si vybudoval veľmi dobrú reputáciu, chodili k nemu viaceré celebrity. Do USA sa presťahoval z Kuby a vzal so sebou aj celú svoju rodinu vrátane dvojročného syna Carlosa. Mal troch synov a všetci vyštudovali medicínu. Do povedomia verejnosti sa dostal ako pôrodník jedného z najmenších bábätiek na svete, ktoré sa narodilo v 22. týždni s hmotnosťou 425 gramov.

Zdroj: Youtube/Univision Noticias/Jessica Vallejo

Carlos Vallejo bojoval proti pandémii v prvej línii. Nikdy nezabúdal na všetky ochranné pomôcky. S pacientmi vraj zaobchádzal ako so svojou rodinou. "Veľmi sa o nich staral. Zomrel ako hrdinam, zostal bojovníkom až do konca života," uviedol jeho syn Charlie. Otca podľa neho veľmi trápilo, že nemohol mať ľudský kontakt a musel ležať izolovaný na JIS-ke.

V rodine Vallejovcov bolo napokon pozitívne testovaných až päť osôb. Všetci sú presvedčení o tom, že nákazu priniesol domov práve Carlos, hoci bol vo svojej práci veľmi opatrný a dával si pozor na dodržiavanie hygieny. Zaradil sa do smutnej štatistiky, keď sa stal jedným z viac ako 900 amerických zdravotníckych pracovníkov, ktorí podľahli ochoreniu COVID-19.