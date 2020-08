VIDEO Kamera na vchodových dverách zachytila podivného tvora: Ale veď to je... víla!

Zvončeková kamera na jednom z domov na juhozápade USA zaznamenala podivné stvorenie. Na videu je možné vidieť dve malé nohy a veľké krídla. Podľa majiteľa domu išlo o vílu. Po zverejnení videa sa objavili rôznorodé reakcie. Jeden tábor tvrdí, že vo víly verí, druhý si myslí opak. "Bolo by skvelé, keby to bola pravda," okomentovala zábery jedna osoba.

I do believe in fairies, I do, I do. #tinkerbell pic.twitter.com/18pzZmha0K