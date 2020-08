FOTO Príroda si vďaka odlivu turistov oddýchla: Neskutočné, aký vplyv na ňu mala pandémia

"Naše more bolo vždy priezračné, ako kryštáľ, ale teraz, keď je tu menej lodí a športových aktivít, je úžasné. A takisto je vidieť viac rýb než predtým," hovorí Andrea Coppolová zo spoločnosti Plaghia Charter, ktorá organizuje výlety na lodiach.

Zdroj: profimedia.sk

Amalfinské pobrežie, preslávené svojimi mestečkami visiacimi na kopcoch zvažujúcich sa k Stredozemnému moru, dnes vyzerá ako Šípková Ruženka. Taliansko, ktoré bolo ako prvý štát v Európe postihnuté epidémiou COVIDu-19, zrušilo začiatkom mája karanténu a od 3. júna sa znovu otvorilo turistom. Tých je tu ale zatiaľ len málo. "Zvyčajne je tu v tejto ročnej dobe všade plno jachiet, odtiaľto az na Capri," podotkol turistický sprievodca Giovanni Casci počas toho, ako si prehliadal takmer prázdne pobrežie.

Zdroj: profimedia.sk

Vďaka karanténe more vyzerá ako pred štyridsiatimi rokmi. "Pokiaľ ide o pokoj, ide o nepopierateľné zlepšenie. Predtým tadiaľto prechádzalo toľko ľudí, že sa to podobalo na diaľnicu," zdôrazňuje miestny rybár Gaetano Esposito, ktorý ale zároveň upozorňuje na ekonomický problém. Rýb teraz síce chytí dosť, ale nemá ich komu predať.

Turistické cesty, vrátane Sentiero delgi (Chodník bohov), ale na druhej strane neúmerne zarástli, a tak prvou úlohou po ukončení karantény bude orezať tŕnie tam, kade teraz nie je možné kvôli nemu prejsť, a zaistiť na nich bezpečnosť. V poslednom čase si ale turisti, väčšinou domáci Taliani, opäť obuli tenisky a turistické topánky a hadi sa znovu musia skrývať. "Od marca do októbra je Amalfinské pobrežie navštevované až príliš a pravdepodobný návrat masovej turistiky bude mať znovu nepriaznivý vplyv na prírodu," skonštatoval Casci.

Zdroj: profimedia.sk

Jeho kolega Marco Marotta si myslí, že by pandémia mohla byť veľkou príležitosťou, ako reorganizovať turistiku. "Výlety a túry boli v posledných rokoch veľmi intenzívne a narastali, existujú však ešte stále miesta, ktoré si zaslúžia, aby boli objavené, a ktoré ponúkajú pokoj na rozdiel od šialenstiev na plážach a kúzelných miest na pobreží." Predseda turistického dištriktu Amalfinského pobrežia Andrea Ferraioli sa zas domnieva, že región v ostatných rokoch zaznamenal možno až príliš veľký príliv turistov, najmä v lete. Vlani ich tu bolo takmer dva milióny. Turistika by podľa neho mala byť rozložená na dvanásť mesiacov v roku, mal by sa rozvíjať trekking či enogastronómia a turisti by sa mali k životnému prostrediu správať ohľaduplnejšie.