Jazda benátskou gondolou bude drahšia: Dôvod zvýšenia cien by ste nečakali ani náhodou!

„S turistami z niektorých krajín to je, ako by sme nakladali do lode bomby. Keď sme plní, tak sa trup potopí a dovnútra sa dostane voda,“ povedal denníku La Repubblica Raoul Roveratto z gondolierskej asociácie. „Vyplávať s viac ako pol tonou mäsa na palube je nebezpečné,“ dodal.

Tiež Roberto Luppi, bývalý šéf spolku gondolierov, sa domnieva, že stúpajúca priemerná váha cestujúcich je veľký problém. Ponor štíhlych lodí je potom príliš veľký a z rovnováhy ich môže vychýliť aj tradične silná lodná premávka na frekventovaných kanáloch.

Zdroj: Getty Images

Jedna jazda gondolou stojí 160 eur a zníženie maximálneho počtu pasažierov bude znamenať, že jedna jazda bude pre každého záujemcu o niečo drahšia a že gondolieri budú mať viac práce. Asociácie navyše rozhodla, že počet licencií pre gondolierov sa zvýši zo 433 na 440 a že potomkovia z tradičných gondolierskych rodín už nebudú musieť kvôli jej získaniu skladať teoretické skúšky.