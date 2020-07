Mužovi zazvonil domový zvonček: Nikto tam nebol, VIDEO ale odhalilo desivú pravdu!

Kyle Crane nechápal, kto by mu v pondelok večer mohol zvoniť pri dverách. Myslel si preto, že cez zvonček asi prešla nejaká jašterica. Až neskôr zistil, že sa mýlil. Keď si prechádzal videozáznam z večera, zostal poriadne prekvapený. "Nebolo to to, čo som očakával. Bol to had!" povedal Američan.

Had, zrejme užovka, sa sa usadila na hornej časti, pričom jej telo viselo smerom dole a pravdepodobne tak zavadilo o zvonček. Podľa Štátnej univerzity Fort Hays sú užovky rozšírené najmä vo východnej polovici Kansasu a v prímestských oblastiach ide o najbežnejší druh hada.

Zdroj: Youtube/The Community News

Crane sa hada bál a odmietal sa k nemu čo i len priblížiť. Nakoniec ale nabral odvahu, chytil jeho hlavu do varných klieští a dal ho do vrecka na odpadky. Video následne zachytáva, ako had zmizol. "Premiestniť ho bolo vzrušujúce. Strach sa miešal s fascináciou. Ale rešpektujem hadov a chcem ich chrániť, takže som ho musel dať zo zvončeka dole," dodal Crane.