Manželia si najali detektíva na opatrovateľku svojich detí: Z toho, čo o nej zistil, im je trápne

Nemenovaný muž opísal situáciu, do ktorej sa zamotal aj so svojou manželkou. Na začiatku vysvetlil, že majú dvadsaťročnú opatrovateľku, ktorá sa stará o ich ročné a trojročné dieťa, keď sú obaja pracovne vyťažení alebo si chcú vyraziť von. Dokopy je to desať až dvadsať hodín týždenne a s jej prácou sú veľmi spokojní. Keď jej však jedného dňa dával muž výplatu, stalo sa čosi neočakávané. "Práve kúpala naše dieťa a nemohla si vziať peniaze, tak mi povedala, aby som jej ich dal peňaženky. Keď som ju otvoril, náhodou som v nej v priesvitnom obale zbadal identifikačnú kartu. Bola na nej síce fotografia našej opatrovateľky, ale s úplne iným menom," prezradil.

Následne sa tváril, že nič nevidel. Neskôr sa ale zdôveril svojej žene, s ktorou sa dohodli, že si najmú súkromného detektíva, aby dievčinu trochu "preklepol". Ten zakrátko zistil, že mladá žena má dve identifikačné karty, aby si uľahčila byrokraciu týkajúcu sa ubytovania na internáte. "Uľavilo sa nám, keď sme to počuli. Predpokladali sme, že je všetko za nami a budeme sa naďalej tváriť, že o ničom nevieme. Lenže náš syn počul toho viac, ako sme si mysleli a svojej opatrovateľke povedal, že ju vyhodíme, ak detektív zistí niečo zlé," píše otec, ktorý sa teraz cíti hrozne, pretože opatrovateľka uvažuje o odchode. Bola vraj veľmi rozrušená a manželom už nedôveruje po tom, ako ju preverovali poza jej chrbát.

Zdroj: Getty Images

Názory užívateľov na danú situáciu sa rôznia. Mnohí rozumejú obavám rodičov, ktorí len chránili svoje deti a najatie si detektíva považujú za opodstatnený. Iní si však myslia, že ide o zásadný zásah do súkromia študentky, ktorá si plnila svoje pracovné povinnosti a napriek spokojnosti zo strany zamestnávateľov bola vystavená podozreniu a nedôvere. "Trávi čas s vašimi deťmi a vy máte právo vedieť, ako to s ňou je. Niekto navyše musí zamestnávať aj súkromných detektívov," myslí si jeden užívateľ. "Úplne ste narušili jej súkromie. Ona vám predsa dôverovala a dovolila vám vložiť peniaze do jej peňaženky. Nedala vám ale povolenie prezerať si jej doklady," podotkol ďalší.