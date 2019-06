Žena (51) prehovorila o pikantnom rodinnom tajomstve: Keď zistíte, koho si vzala za manžela (38)...

Zamotaný príbeh Debby (51) a jej manžela Joea Burnsa (38) sa začal vo chvíli, keď sa vtedy 35-ročná žena rozhodla vypátrať svoju biologickú rodinu. "Vyrastala som s adoptívnymi rodičmi. Starali sa o mňa s veľkou láskou, ale aj tak som cítila, že mi niečo chýba a bola som ako stratená. Preto som si najala súkromného detektíva a vyhľadala som môjho biologického otca. Bola som veľmi prekvapená, keď mi povedal, že mám nevlastného brata," spomína na udalosti z roku 2002.

Otec jej ukázal bratovu fotku a o rok neskôr sa s ním zoznámila na rodinnej oslave aj osobne. Vtedy mal 23 rokov. Zutantová prirovnáva ich stretnutie k osudovej rane. Hneď, ako zbadala svojho nevlastného brata, vraj pocítila obrovskú sexuálnu príťažlivosť. Na druhý deň zašla dvojica na večeru. Tam Joe Chloe povedal, že sa mu veľmi páči a hneď sa spolu vyspali. Američanka sa okamžite presťahovala za svojou láskou na Floridu, kde pokračovala v povolaní umelkyne. "Spájali nás rovnaké záujmy. Aj Joe je umelec, bolo to neuveriteľné, v koľkých oblastiach sme si boli blízki. Zapadali sme do seba ako puzzle," hovorí.

Zdroj: Facebook/Debby Zutant

Pred rodinou a priateľmi svoj vzťah dlho tajili. Keď k nim napríklad prišiel niekto na návštevu, tak spávali oddelene, aby nevzbudili podozrenie. Milencom bolo jasné, že mnohí by nemali pre ich lásku pochopenie. Chloe sa ale obhajuje tým, že vyrastali oddelene a ona sa nikdy na Joea nepozerala ako na brata, ale iba ako na milenca a partnera. O svojom vzťahu po prvý raz pred svojimi blízkymi prehovorili až v roku 2014. O tri roky neskôr sa vzali. Dvojica tak porušila zákon, pretože v USA je vstup do manželstva so súrodencom zakázaný a kto tento zákaz poruší, môže čeliť až 15-ročnému trestu odňatia slobody, alebo musí zaplatiť pokutu 24 000 dolárov.

"Opletačky so zákonom ma netrápili. Som si istá, že ľudia raz prelomia toto tabu a v takýchto prípadoch povolia úrady v budúcnosti výnimky. Mrzelo ma len to, že sa našej svadby nedožil otec. Určite by so s tým súhlasil," prezradila Zutantová. Na registračnom úrade, kde mali obrad, si vraj nikto nič nevšimol, pretože mali odlišné priezviská. Svoj sľub potom spečatili aj počas romantického pobytu na Kube a do tretice usporiadali veľký večierok pre celú rodinu. Tento príbeh ale nemal šťastný koniec, dvojica sa totiž pred časom rozišla.