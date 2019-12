Bratislavský taxikár si počas jazdy musel klepať na čelo: Ľudia, TOTO na ceste nikdy nerobte!

BRATISLAVA - Nerešpektovanie tých najjednoduchších pravidiel môže mať často tie najhoršie následky. V tomto prípade sa to, našťastie, neskončilo tragédiou, no bratislavský taxikár varuje ľudí, aby neriskovali svoje životy pre pár sekúnd. Sám sa podľa vlastných slov stáva svedkom podobného riskovania pravidelne.

Taxikári trávia na cestách každý deň dlhé hodiny a stávajú sa tak často svedkami bizarných, ale aj nepochopiteľných situácií. Jeden nedávno prehovoril o svojom zážitku, keď skoro ráno viezol zákazníka cez okrajovú časť bratislavského Ružinova. Rozprával mu o tom, ako u nich suseda zrazil vlak na priecestí, lebo naň vstúpil aj napriek červenému svetlu.

Zdroj: Facebook/Denník taxikára

"Len pár minút potom prichádzame k železničnému priecestiu a jeden starší pán s taškami sa vybral rovno cezeň. A okrem neho ďalší mladší muž. Dokonca aj dve autá to stihli," zveril sa taxikár na facebookovej stránke Denník taxikára. Fotka pritom jasne dokazuje, že červené svetlo signalizovalo príchod vlaku, a teda bolo potrebné zastať a počkať, kým prejde.

Takéto počínanie je veľmi riskantné a najmä zbytočné. Nakoniec, ako sa hovorí, radšej stratiť pár sekúnd v živote ako pre pár sekúnd život. No niektorí akoby to stále nechápali. Užívateľka Zuzka napríklad podotkla, že tým priecestím chodila pravidelne niekoľko rokov do školy a pravidelne bola svedkom toho, ako chodili ľudia cez koľaje. Osobne poznala dvoch, ktorí tam týmto spôsobom prišli o život.

Martin zas na margo tohto len trefne poznamenal: "Nebudeme sa mať v tejto krajine lepšie, keď spoločnosť nedokáže rešpektovať tak základné a jednoduché pravidlo, ako je červená na semafore."