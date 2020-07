Táto jedna POTRAVINA výrazne chráni pred infarktom a mŕtvicou: Mnohí z vás ju ale nikdy nedajú do úst

RÍM - Pravidelná konzumácia pálivých papričiek prispieva podľa štúdie talianskych vedcov k zníženiu rizika ťažkých kardiovaskulárnych chorôb. To však nesmie slúžiť ako alibi pre nevhodné stravovanie, píše denník Corriere della Sera.

Milovníci pikantných pokrmov budú nepochybne spokojní. A kto v nich nenachádza zaľúbenie, mal by popremýšľať o zaradení štipľavých papričiek do svojho jedálnička. Vyplýva to z talianskej štúdie, ktorá bola realizovaná na vzorke 23 000 obyvateľov oblasti Molise a trvala osem rokov. Na jej základe vedci dospeli k záveru, že pravidelné užívanie tejto zeleniny (štyrikrát týždenne) prispieva k zníženiu rizika úmrtia na infarkt o 40 percent a na mŕtvicu až o viac než 60 percent. Riziko úmrtia na inú chorobu je naviac o 23 percent nižšie v porovnaní s tými, ktorí papričky pravidelne nejedia. "Je zaujímavé, že ochrana pred rizikom úmrtia je nezávislá na type stravovania. Aj u osôb, ktoré sa neriadia dôsledne stredomorskou stravou, má štipľavá paprička ochranný efekt," uviedol jeden z autorov štúdie Giovanni de Gaetano.

Prínos papričiek má byť stimulom na zlepšenie našich stravovacích návykov. Ich priaznivé pôsobenie, najmä vďaka aktívnej zložke kapsaicínu, je jasne zdokumentované. Stimulujú produkciu hnedého tuku, ktorý urýchľuje metabolizmus, v dôsledku čoho telo spotrebuje viac kalórií. Ďalej zvyšuje hladinu "dobrého" HDL cholesterolu, znižuje triglyceridy a C-reaktívny proteín, teda bráni pred zápalmi a má ochranný účinok perd aterosklerotickými chorobami, čím sa stáva významným spojencom pri prevencii kardiovaskulárnych ochorení. Kapsaicín taktiež pôsobí na substanciu P, ktorá je sprostredkovateľom signálov bolesti a zmierňuje preto každý typ bolesti, hlavne bolesť hlavy a zubov.

Štipľavé papričky majú aj antibakteriálne a antioxidačné účinky, ktoré môžu pozitívne ovplyvniť črevnú flóru. Prirodzene ochranný účinok závisí na skonzumovanom množstve. Používanie papričiek vzhľadom na ich priaznivé účinky preto odborníci odporúčajú. Ale aj to má svoje hranice. "Radíme, aby každý rešpektoval svoju chuť a DNA. Ak dobre znášame ostrú chuť, môže byť pálivá paprička odporúčaná ako súčasť každodennej stravy. Ak ale po nej pociťujeme problémy s črevami alebo nám po nej celé hodiny horia ústa, je zbytočne dráždiť svoje telo, ktoré ju inštiktívne odmieta. Existuje najmenej desiatka ďalšej zeleniny a korenia (škorica, klinček, cesnak, tymián či zázvor), ktoré majú podobné účinky," upozorňuje Stefano Erzegovesi. Ak sa rozhodneme experimentovať s ostrou chuťou, môžeme začať paprikou alebo francúzskym korením Espelette, ktoré obsahujú menej kapsaicínu, a neskôr prejsť na pálivejšie druhy, napríklad kajenské korenie. Ale len na špičku noža, nie viac.